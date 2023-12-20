Конец года — время подведения итогов и планов на будущее. Кому-то эти занятия могут показаться довольно хлопотными, но для Нижнего Новгорода эти хлопоты явно будут приятными. В 2023 году Нижегородский государственный художественный музей стал первым региональным музеем с титулом «Музей года» от The Art Newspaper, основатель студии «Тихая» Артём Филатов был признан художником года по версии Cosmoscow, а в ноябре город принял у себя уникальную выставку к юбилею Эрика Булатова. Не останавливаясь на достигнутом, нижегородцы в довершение всего одержали победу в конкурсе за звание «Культурной столицы» в 2024 году. Всё это стало результатом активной работы по развитию креативной экономики местным сообществом.

Основная ценность креативной экономики — новые идеи, инновации и интеллектуальный капитал. В качестве ее ведущей силы выступают ученые, представители творческих профессий, предприниматели и лидеры мнений. Курс на развитие креативной экономики возник по мере улучшения качества жизни и развития технологий производства. Взрывной рост стартап-индустрии, возможность выхода на мировую аудиторию в сети, а также увеличение спроса на уникальные услуги, ставшие возможными в цифровую эпоху, позволили дать развитие этому направлению и доказали перспективность его дальнейшего развития.

Чтобы не только держаться в русле трендов, но и задавать их, в Нижнем Новгороде активно перестраиваются на «креативные рельсы»: создают новые институции, поддерживают таланты, реставрируют культурные объекты и создают актуальную систему образования.

Образование

Культурный код региона — дело молодых. Но создание новых смыслов также требует крепкой профессиональной подготовки. Поэтому в Нижнем Новгороде выстраивают полный цикл подготовки профильных специалистов. В 2023 году была открыта первая Школа креативных индустрий для детей и подростков. Она работает в отреставрированном здании Гимназического манежа Александровского дворянского института. Здесь ученики в возрасте от 12 до 17 лет могут освоить 3D-графику, видеопроизводство, а также цифровые и интерактивные технологии под руководством таких преподавателей, как директор студии Dreamlaser Андрей Тубольцев, чья команда завоевала себе известность благодаря фестивалю Intervals и аудиовизуальным шоу мирового уровня.

На базе комплекса «Нижполиграф» планируется к открытию кластер среднего профобразования «Парк мастеров». Здесь уже сейчас действует бесплатная школа реставраторов. Открыта и Высшая школа искусств и дизайна на базе местного университета ННГУ. Она дает возможность пройти магистратуру по специальности «Менеджмент культуры и музеев» с гарантией трудоустройства в нижегородские культурные институции, а также получить диплом в рамках курса «Медиаарт и искусственный интеллект». Цель образовательных программ в данном случае — поддержка талантов и наполнение отрасли квалифицированными кадрами у себя, дома.

Реконструкция музеев и театров

История Нижнего Новгорода тесно переплетена с историей России — первый городской театр был основан в конце XVIII века, а сегодня их уже больше 15. Еще до празднования 800-летия, 4 года назад, началась масштабная реконструкция театров, но и после юбилея процесс обновления не замер, а начал только разгоняться.

Были открыты новые выставочные пространства и студии для осуществления самых амбициозных проектов, закуплено передовое техническое оборудование. Например, художественный музей увеличил выставочные площади на 5000 квадратных метров (появился филиал «Манеж», выставочный зал в КЦ «Пакгаузы», филиал «Искусство ХХ века» и другие).

Еще в Нижнем работает Арсенал — Волго-Вятский филиал Пушкинского музея, который является двигателем совриска в регионе.

При поддержке проектного офиса «Нижний 800» открыты небольшие центры современного искусства и поддерживаются существующие. Так, студия «Тихая», основанная художником Артемом Филатовым, появилась в 2015 году как рабочее пространство для художников, разместившееся во флигеле старинной усадьбы. В том числе благодаря грантам, институция расширила свою деятельность и реконструировала соседнее здание под мастерские, рабочие и публичные пространства, где проводятся выставки как художников-резидентов, так и приглашенных авторов. Возникнув как самоорганизованное пространство, «Тихая» уже добилась признания на федеральном уровне и стать местом, где единомышленники могут общаться, экспериментировать и заниматься улучшением себя и окружающего мира. Из последних успешных проектов — выставка-путеводитель по нижегородской арт-сцене «Хроника цветущих событий» в московской галерее «Триумф».

«Поддержать талантливых»

Характерной особенностью подхода к работе с креативной экономикой в области можно назвать стратегию «Поддержать талантливых». С этой целью на протяжении уже пяти лет в Нижнем Новгороде доступны гранты для тех, кто готов заняться реализацией проектов в сфере культуры, туризма, моды и не только. Первоначально этот проект назывался «Команда 800» и был приурочен к 800-летию Нижнего. Затем он трансформировался в «Команду креативных практик». Его основная задача — оказать финансовую и ресурсную помощь проектам, которые в перспективе будут способны выйти на самообеспечение и внесут свой вклад в региональную экономику. Блок креативных индустрий включает в себя 6 направлений. За 5 лет было поддержано 110 проектов на сумму более 213 млн руб. Вот несколько примеров.

Культура и искусство

Театральный фестиваль «Специфик», в рамках которого зрителям представили шесть экспериментальных спектаклей в городской среде, был организован в Нижнем Новгороде Центром театрального мастерства под руководством Евгения Пыхтина. Сценическое действие было перенесено в неочевидные городские локации: показ спектакля по мотивам «Грозы» Николая Островского прошел перед фасадом особняка пароходовладельцев Каменских, где в 1937 году были найдены спрятанные перед отъездом драгоценности, сюжет пьесы Чехова «Три сестры» переосмыслили в вагоне трамвая №2, следующего по кольцевому маршруту, а на Гребном канале был разыгран пушкинский цикл «Маленькие трагедии».

Туризм

Туристический проект «Путешествие в Заповедные кварталы» возник как ответ на интерес нижегородцев и жителей ближайших регионов к своему культурно-историческому наследию. Помимо традиционных выставок и экскурсий, посетителей также ждут театрализованные прогулки, связанные со знаковыми для города людьми — Горьким, Кулибиным, Короленко, Агафоновым. Интерактивное взаимодействие с исторической памятью, доступное как взрослым, так и семьям с маленькими детьми, позволяет любому желающему прикоснуться к своему прошлому и почувствовать глубокую связь времен.

«Команда креативных практик» — важный ресурс для активных участников креативной экономики региона. Грантовая поддержка позволяет реализовывать локальные творческие проекты, которые выходят на федеральный уровень», — Вера Шеина, руководитель проекта.

Гастрономия

Кафе «Креативный перекресток. Министерство завтраков» расположилось в историческом центре города — на пересечении Большой Покровской и Октябрьской улиц. Местные жители и гости города могут попасть в вымышленное министерство с камерной атмосферой, где в ретро-интерьерах круглые сутки бурлит творческая работа. В «конструкторском бюро» — разрабатывают дизайн новых завтраков, в «департаменте бутерброда» — подбирают лучшие рецепты для тартин и тостов, а на «приеме у Бенедикта» — дегустируют разные варианты знаменитого утреннего блюда. Участники проекта могут прямо за завтраком не только познакомиться с арт-предпринимателями и реализовать на площадке «министерства» свои собственные идеи, но ещё и пройти обучение в сфере ресторанного бизнеса у ведущих профессионалов.

«Когда есть такая поддержка для предпринимателей — это очень ценно, чувствуешь свою сопричастность к культурной повестке региона. Команда «Министерства завтраков» и ранее проводила масштабные мероприятия, реализовывала крутые проекты, но этот проект для нас особенный — это логичное продолжение всех наших проектов — программа «Креативный перекресток», помогающая объединить предпринимателей Нижнего Новгорода для творческой самореализации и преображения городского пространства», — команда проекта.

Мода и ремесло

Ежегодный концептуальный показ «Русские. Fashion Night» на тысяче квадратных метров мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ * уже успел завоевать себе славу крупнейшего смотра мод в современной России. Специально для эксклюзивных показов от JM Studio, 404 Not Found и петербургского хедлайнера IANIS CHAMALIDY, а также нижегородских брендов JS Sense, Ksi Ksi, Tiu и Verpassion был сконструирован настоящий виртуальный павильон, наполненный неоновым светом и пульсирующим ритмом. Ответственными за аудиовизуальную часть показа выступили специалисты студии Dreamlaser, обладатели премии ILDA Awards — аналога «Оскара» в мире мультимедиа.

«Город изменился, реализуются цели, о которых ранее можно было только мечтать. В формате RFN нам удалось интегрировать глобальные тренды и локальный контекст: известные федеральные и нижегородские дизайнеры сегодня рассматривают наше мероприятие как одну из главных площадок для демонстрации своих коллекций. Событие привлекает внимание к городу, а его гостями становятся , истеблишмент, светское общество, бизнес», — Илона Лапшина, руководитель проекта

Архитектура и дизайн

Просветительский проект «Окно в постмодернизм», посвященный современной архитектуре Нижнего Новгорода, расположился недалеко от кремля — в историческом здании Дома Архитектора.

С целью популяризации Нижегородской архитектурной школы, зародившейся в XX веке, здесь на протяжении года был организован полный исследовательский цикл, по итогам которого появилась современная выставка — доступная к просмотру каждому посетителю Дома Архитектора.

К исследованию Нижегородской современной архитектуры в стиле постмодернизм были подключены не только профессионалы, практики и теоретики архитектуры, но и студенты, гиды, представители творческих профессий и просто заинтересованные жители.

Просвещение

Цель создателей Центра современного искусства «Терминал А» — поддержка современных художников в начале карьеры. Центр объединяет в себе выставочное пространство, театральную площадку, лекторий и мастерские художников.

В «Терминале А» можно познакомиться с нижегородскими молодыми авторами, посетив выставочные проекты, мастер-классы, лекции, перфомансы, театральные постановки или дни открытых дверей в мастерских.

Также в рамках проекта проводится ежегодная Ярмарка графики «Контур», объединяющая ведущие галереи и лучших художников со всей страны.

Сеть арт-резиденций

В 2023 году в Нижегородской области открылась самая большая в стране сеть арт-резиденций. В нее вошли 6 нижегородских культурных институций, резиденты которых исследовали различные города и районы области — Городец, Арзамас, Ворсму и Выксу.

Новая программа по поддержке креативных индустрий и современного искусства стала закономерным шагом в развитии региона как одного из крупнейших российских центров культурного взаимодействия. Результатом работы стало участие 26 художников со всей страны и более 100 работ, связанных с нижегородским наследием.

«Проект получился. Он стал заметным, он оказался более востребованным и продуктивным, чем мы ожидали. Прошли образовательные встречи, экспедиции, лекции. С помощью приглашенных художников местное культурное сообщества и мы сами взглянули на привычные глазу объекты и смыслы под новым углом. Одной из задач проекта было исследование нижегородских локальных контекстов. Все воплотили их по-разному, и это вызвало разные эмоции. Например, работа Тамары Шипициной «ГАЗ — Школьник» — ностальгию по детству. Мне очень понравилось переосмысление нашего герба у Людмилы Барониной «На краю леса». Для художницы наш город оказался сказочным. Это приятно», — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

История движется по спирали. Города и страны переживают золотые времена и периоды упадков, возрождаясь вновь. Нижний Новгород, вошедший в века благодаря своему кремлю, ярмарке, театрам, литературной и музыкальной жизни, сейчас не уездный город N, а живой центр современной культуры, помнящий свое прошлое. Развитие креативных индустрий за счет грантовой поддержки кластеров, резиденций, лабораторий и мастерских в будущем будет лишь расширяться, так как оно не только оказало позитивное влияние на городскую среду, но также помогло повысить инвестиционную привлекательность региона. Объем платных услуг за 2022 год достиг 16,7 млрд рублей, а туристический поток, который приносит доход в экономику региона, растет из года в год — в 2020 году он составил 2,5 млн человек, в 2021 году — 3,4 млн, в 2022 году — 3,9 млн, а по итогам 2023 года ожидается, что число гостей из других регионов достигнет 4,5 млн человек. Организация полного цикла обучения для творческих людей позволяет перспективным авторам полностью реализовать себя здесь на том же уровне, что в Москве или Санкт-Петербурге. А для художников и зрителей из других городов сам Нижний Новгород уверенно становится всё более и более существенной точкой притяжения.