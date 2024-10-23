Президент России Владимир Путин ознакомился с символической «купюрой БРИКС» на саммите объединения в Казани. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, после завершения заседания в расширенном составе Путин выходил из зала с купюрой в руках. Улыбаясь, он показал банкноту окружавшим его министрам, в том числе главе Минфина Антону Силуанову и главе МИДа Сергею Лаврову, а затем передал ее председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет «Коммерсантъ».

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата. — Прим. RTVI), то ли еще кто-то,— они напечатали такую квазиденьгу», — пояснил Песков, добавив, что купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

По словам пресс-секретаря президента, банкнота не понравилась Набиуллиной.

«Она не была довольна, она очень ревностно следит за нашим рублем», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

17 октября на Деловом совете БРИКС в Москве представили демо-версию BRICS Pay — платежной системы для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев. По задумке создателей, сервис позволит расплачиваться картами Visa и Mastercard внутри России и в перспективе картой «Мир» за ее пределами, пишет РБК.