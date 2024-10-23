Итоги прошедших в Молдове президентских выборов оказались провальными для руководства страны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Несмотря на масштабное применение властями в Кишиневе репрессий против оппозиции, репрессий против независимых средств массовой информации, прямого давления с использованием административного ресурса, а также неприкрытое вмешательство в избирательный процесс представителей США, Европейского союза, результаты голосования для руководства Молдавии оказались провальными», — сказала она.

По словам Захаровой, итоги голосования на референдуме по евроинтеграции были сфальсифицированы. Как утверждает дипломат, граждане высказали «решительное нет» по этому вопросу, однако власти Молдовы, включая президента Майю Санду, предприняли усилия для сокрытия результатов.

«Очевидно, что итоговые показатели референдума — как бы 50,46% «за» и 49,54% «против» — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», — полагает официальный представитель российского МИДа.

Как отметила Захарова, ЦИК Молдовы планирует передать сведения о нарушениях в ходе выборов напрямую в ЕС, минуя ОБСЕ.

«Даже известная своим ангажированным подходом БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ в предварительных заключениях своей мониторинговой миссии указало на — прямая цитата: «Неправомерное использование административного ресурса со стороны властей в Молдавии». Еще раз — неправомерное использование административного ресурса», — указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на заявление Санду о вмешательстве «преступных группировок» в прошедшие выборы и использовании для этой цели «десятков миллионов евро».

«Это она про [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен, я так думаю? Которая приехала как раз накануне голосования и выборов и привезла эти, как сказала Санду, «десятки миллионов евро»? Санду заявила о покупке трехсот тысяч голосов. Не знаю, сама, наверное, покупала? Никаких деталей, доказательств разумеется представлено не было. Уверены, что и не будет», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«В лучшем случае» власти Молдовы «сошлются на закрытые доклады спецслужб», предположила Захарова. «Я думаю, что это хороший повод в данном случае ответить зеркально», — добавила она.

Выборы президента и референдум о вступлении в ЕС прошли в Молдове 20 октября. Ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, необходимых для победы. 23 октября ЦИК Модовы утвердил итоги выборов: во второй тур, который состоится 3 ноября, прошли действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

Согласно данным молдавского ЦИК, вступление республики в Евросоюз поддержали 50,46% избирателей, против выступили 49,54%.