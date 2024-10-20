В воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли выборы президента и конституционный референдум по вопросу евроинтеграции республики. Избирательные участки в стране закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с Москвой). По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 21:30 (мск) в президентских выборах приняли участие 51.48% избирателей.

На выборах президента Молдовы проголосовали больше 1,5 млн граждан страны. Из них более 230 тыс. пришли на избирательные участки за рубежом, следует из информации на сайте ЦИК республики.

Некоторые участки в других странах — например, в европейских государствах, США и Канаде — еще открыты. В России голосование было продлено до 23:00 (мск), пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства Молдовы в Москве.

Явка на референдуме о евроинтеграции к 18:00 по местному времени превысила 42%. Выборы президента и референдум в Молдове признаны состоявшимися, так как в них участвовало более трети зарегистрированных избирателей.

В борьбе за пост президента республики участвует 11 кандидатов. На победу претендует действующая глава государства Майя Санду, которая рассчитывает остаться на новый срок. Второе место — но при втрое меньшей поддержке — опросы отдают экс-генпрокурору республики Александру Стояногло. Его выдвинула Партия социалистов, и он считается пророссийским кандидатом — в противоположность Санду, продвигающей прозападный курс. Тройку замыкает лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 3 ноября состоится второй тур, который эксперты считают весьма вероятным. По их оценке, решающую роль могут сыграть голоса представителей молдавской диаспоры за рубежом.

В день выборов молдавский ЦИК опубликовал фотографии представителей диаспоры, принявших участие в голосовании в разных странах. «Диаспора активно участвует в выборах, даже под дождем в Лондоне. <…> К настоящему времени молдаване в России, Румынии и Италии также активно участвуют в выборах», — говорится в сообщении избиркома страны в телеграм-канале.

Около посольства Молдовы в Москве, где были открыты два избирательных участка из двух по всей России, еще днем выстроились большие очереди из граждан республики, передавал ТАСС. В Министерстве иностранных дел Молдовы назвали скопление людей возле избирательных участков в России «искусственным» с целью подрыва избирательного процесса и обратили внимание на «недопустимость незаконной доставки избирателей на избирательные участки».

Как сообщает корреспондент RTVI, в 19:00 (мск) возле посольства Молдовы в Москве стояло еще около сотни человек, играла национальная музыка.