Действующий президент Молдовы Майя Санду должна предъявить доказательства вмешательства «преступных группировок» в республиканские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Санду.

«Во-первых, не сказано о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых «преступных группировок», должны быть представлены какие-то доказательства общественности», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Представитель Кремля также призвал Санду объяснить «такое количество голосов, несогласных с ее линией».

«Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов», — сказал Песков.

По его словам, у Кремля вызывают «очень много вопросов» показатели результатов выборов в Молдове и динамика их изменений. Песков назвал «труднообъяснимыми» темпы прироста голосов в пользу Санду и за евроинтеграцию.

«Любой мало-мальски понимающий в сути политических процессов наблюдатель может отфиксировать аномалии с приростом этих голосов», — заявил пресс-секретарь российского президента.

В то же время отметил, что даже «в условиях несвободной избирательной кампании» в Молдове и преследования оппозиции «мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду».

«Это обращает на себя внимание, ну а в остальном, наверное, надо дождаться уже официального подведения итогов [выборов]», — заключил Песков.

Выборы в Молдове

20 октября в Молдове прошли президентские выборы и конституционный референдум о вступлении республики в ЕС. По итогам обработки более 99% протоколов ни один из 11 кандидатов в президенты не набрал больше 50% голосов для победы в первом туре.

Во второй тур, которой состоится 3 ноября, прошли действующий президент Молдовы Майя Санду, получившая 42,21% голосов, и экс-генпрокурор республики Александр Стояногло с 26,15% голосов. Последнего выдвинула Партия социалистов, он считается «пророссийским» кандидатом. На еврореферендуме за вступление в ЕС проголосовали 50,31% участников, против — 49,69%.

Санду после выборов заявила о «беспрецедентной атаке на свободу и демократию» в республике. Она обвинила «преступные группировки» и «враждебные иностранные силы» в нападках на Молдову и попытках ввести ее «в зону нестабильности». По словам президента, для этого использовались «десятки миллионов евро, пропаганда и самые подлые средства».

«У нас есть доказательства и информация, что целью преступной группы была покупка 300 тысяч голосов. Масштаб мошенничества был беспрецедентным. Целью было поставить под угрозу демократическое мероприятие», — заявила Санду (цитата по агентству Молдпрес).

Перед выборами спецслужбы Молдовы провели более сотни обысков по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег, коррупции на выборах и создании преступной организации. В пресс-релизах не назывались прямо конкретные партии, но демонстрировалась символика оппозиционного политического блока «Победа — Виктория» и упоминался его лидер Илан Шор.

ЦИК Молдовы не допустил представителей «Победы» к выборам президента. Шор, который находится за пределами республики и объявлен в международный розыск, перед голосованием призвал граждан страны поддержать любого кандидата, кроме Санду.