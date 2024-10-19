Глава молдавского политического блока «Победа-Виктория» Илан Шор считает, что любой кандидат в президенты страны от оппозиции будет задержан и снят с выборов. Поэтому он призвал избирателей «проголосовать за любого кандидата», кроме действующей главы государства Майи Санду.

В своем заявлении в соцсети «ВКонтакте» Шор призвал жителей республики сплотиться, чтобы «спасти Молдову», «победив преступников, захвативших власть в стране».

«Они ведут с нами войну. Они арестовывают наших активистов. Блокируют любые каналы связи. <> Но невозможно пересажать всех. Закрыть всех невозможно», — уверен политик.

По словам Шора, с учетом действий властей в отношении представителей оппозиции на президентских выборах 20 октября избирателям следует поддержать любого кандидата, кроме действующей главы республики.

«Призываю вас проголосовать за любого кандидата. Любого, кроме Санду. Наш кандидат — неСанду. <> Я также призываю вас голосовать против внесения преступных изменений в Конституцию! Против евроинтеграции. Против неизбежной войны в случае вступления в ЕС. Против развала страны и потери молдаван как нации», — перечислил лидер оппозиции.

Шор выразил уверенность в том, что таким образом Молдове удастся «возродить дружбу с Россией — другом и партнером» республики.

«Со страной, с которой нас всегда связывали близкие отношения. Которая не бросает своих в беде. Второго шанса у нас не будет. Мы должны 20 октября сказать: “Нет Санду! Нет ЕС!”» — обратился политик к избирателям.

О президентских выборах в Молдове

В борьбе за пост президента республики участвует 11 кандидатов. На победу претендует действующая глава государства Майя Санду, которая рассчитывает остаться на новый срок. Второе место — но при втрое меньшей поддержке — опросы отдают экс-генпрокурору республики Александру Стояногло. Его выдвинула Партия социалистов, и он считается пророссийским кандидатом — в противоположность Санду, продвигающей прозападный курс.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 3 ноября состоится второй тур, который эксперты считают весьма вероятным. По их оценке, решающую роль могут сыграть голоса представителей молдавской диаспоры за рубежом.

Наблюдать за выборами будут делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Европарламента.

«Вагнер» и «Смешарики»: что происходит в Молдове перед выборами

За несколько дней до первого тура голосования молдавские спецслужбы обвинили Россию в подготовке беспорядков, которые якобы удалось предотвратить. В Кремле еще задолго до этого отвергли все обвинения в попытках вмешаться в ход избирательного процесса в Молдове.