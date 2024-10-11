Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы провели обыски в мэрии города Оргеева. Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря НЦБК Анжелу Старински.

Обыски связаны с делом о коррупции и нецелевом расходовании средств политических партий и избирательных фондов, уточнила Старински. Речь идет о подкупе избирателей, передает телеканал Jurnal.

В деле фигурирует несколько чиновников городской администрации, добавили в НБЦК. Задержана мэр Оргеева Татьяна Кочу, сообщили ТАСС в пресс-службе молдавского оппозиционного блока «Победа». По данным портала Noi.md, также задержаны заместители мэра и другие сотрудники.

В числе задержанных есть лидеры блока «Победа», сообщил в своем телеграм-канале глава политического объединения Илан Шор. Он назвал обыски в мэрии Оргеева «актом откровенного политического террора», а задержание Качу ― «попыткой парализовать жизнь в городе».

Шор обвинил президента Молдовы Майю Санду в «объявлении войны против одного из немногих успешных и развивающихся городов» республики.

«Почему именно Оргеев? Потому что этот город, несмотря на все преграды, продолжает развиваться и процветать. И это сильно раздражает режим», — заявил политик.

Несмотря на то, что Шор не может находиться в Молдове, он финансирует работы по благоустройству в нескольких молдавских городах, в частности в Оргееве. В 2018 году на средства Шора в Оргееве был построен бесплатный детский развлекательный парк OrheiLand. В августе 2024 года при содействии Шора в Конгазе (Гагаузия) был открыт аналогичный парк под названием GagauziyaLand.

20 октября в Молдове пройдут президентские выборы и референдум о вступлении республики в Евросоюз. Центральная избирательная комиссия Молдовы отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в выборах и референдуме. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег. Политик находится за пределами Молдовы и объявлен в международный розыск.

Обыски у оппозиции

С 8 по 10 октября полиция и антикоррупционная прокуратура Молдовы провели 115 обысков у руководителей районов и активистов по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег, коррупции на выборах и создании преступной организации. Руководителей трех территориальных организаций, входящих в блок «Победа», задержали на 72 часа.

По версии правоохранителей, члены территориальных организаций «некоторых политических партий» Молдовы якобы ежемесячно получали из «теневых источников» средства для организации митингов и акций протеста, а также для влияния на избирателей.

По данным полиции, во время обысков были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, деньги в рублях, евро, долларах, фунтах и леях, карты платежной системы «Мир» и Сбербанка, предвыборные листовки, патроны и документы.

В изъятых мобильных телефонах было установлено приложение российского Промсвязьбанка, через которое «члены преступной организации во главе с осужденным Иланом Шором получали денежные переводы», заявили в ведомстве. Полиция опубликовала видео, на котором видны предметы с символикой блока «Победа» и входящей в него партии «Возрождение».

В сентябре полиция Молдовы провела обыски у оппозиционных партий из-за подозрений в получении незаконного финансирования через Промсвязьбанк. По версии следствия, представители связанных с Шором партий открывали счета в ПСБ, на которые через банковское приложение переводились средства в рублях на «политическую и коррупционную деятельность».

В начале октября Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил о задержании одного человека и конфискации около 1,7 млн леев (более 9 млн рублей) по делу о незаконном финансировании политических партий. Деньги, «происхождение которых пока не установлено», обнаружили в автомобиле вместе с несколькими коробками предвыборных листовок, говорится в пресс-релизе НЦБК.

Обыски по делу проходили в том числе в селе Нижняя Жора (Жора де Жос) Оргеевского района. По версии антикоррупционного центра, изъятые деньги должны были пойти на подкуп избирателей, выплаты членам и сторонникам партии, организацию концертов, собраний и других мероприятий.

10 октября Telegram заблокировал в Молдове 15 каналов и 95 чат-ботов, в том числе каналы Илана Шора, главы Гагаузии Евгении Гуцул, депутатов блока «Победа» Марины Таубер, Александра Нестеровского и Василия Боли. При попытке зайти в эти паблики из Молдовы появляется надпись: «Этот канал недоступен, так как нарушил местное законодательство».

В правительстве Молдовы блокировку связали с запросом Национальной инспекции расследований в рамках уголовных дел о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.

Илан Шор назвал блокировку телеграм-каналов «диктатурой Евросоюза». Политик заявил, что не нарушил «ни одного правила» Telegram, добавив, что «только Штаты и ЕС любят так поступать со свободой слова».

В течение года молдавские власти закрыли 14 телеканалов, предоставлявших эфирное время оппозиции. Также были заблокированы десятки информационных интернет-порталов, объявленных пророссийскими. В мае в интервью Юрию Дудю* Майя Санду отказалась признать происходящее цензурой. Президент Молдовы считает, что таким образом она защищает демократию.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов