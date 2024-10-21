В Молдове 20 октября прошли президентские выборы и конституционный референдум о вступлении республики в Евросоюз. Первый тур не выявил победителя в борьбе за президентское кресло, а в референдуме, по предварительным данным, с небольшим отрывом побеждают сторонники евроинтеграции. Об итогах выборов — в материале RTVI.

По данным Центризбиркома Молдовы, после обработки 100% бюллетеней действующий президент республики Майя Санду набирает 42,45% голосов. На втором месте — кандидат от Партии социалистов, бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, получивший 25,98%. Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с результатом 13,79%, остальные кандидаты набрали меньше 6%. Явка избирателей составила 51,68%.

Всего на пост президента претендовали 11 человек. Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более 50% голосов. Поскольку ни один участник голосования не достиг этого порога, Молдове предстоит второй тур выборов.

По итогам референдума 50,46% поддержали внесение изменений в Конституцию Молдовы с целью вступления республики в ЕС. Против проголосовали 49,54% участников. Молдова наделена статусом кандидата на вступление в Евросоюз.

ЦИК Молдовы не допустил к выборам членов оппозиционного политического блока «Победа — Виктория», возглавляемого Иланом Шором. Спецслужбы Молдовы провели более ста обысков у близких к блоку политиков и активистов по делу о незаконном финансировании партии, подкупе избирателей, отмывании денег и создании преступной организации. В течение года молдавские власти закрыли 14 телеканалов, предоставлявших эфирное время оппозиции. За десять дней до выборов Telegram заблокировал в Молдове 15 каналов и 95 чат-ботов, в том числе каналы Илана Шора, главы Гагаузии Евгении Гуцул, депутатов блока «Победа». Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяца обвинил Шора в подготовке провокаторов для организации акций протеста и дестабилизации ситуации в Молдове. Сам оппозиционер заявил после выборов, что Санду должна «признать поражение, уйти в отставку и ждать справедливого суда за все ее преступления против Молдовы».

Обвинения в подкупе избирателей

Действующий президент Молдовы заявила на брифинге в ночь после выборов о «беспрецедентной атаке» на свободу и демократию в республике за последние месяцы. По словам Санду, у Кишинева есть доказательства подкупа 300 тысяч голосов избирателей «преступными группировками» при участии «враждебных иностранных сил».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения «достаточно серьезными» и призвал предоставить общественности доказательства вмешательства «преступных группировок» в выборы. Он также заявил об «аномалиях с приростом голосов» в поддержку Санду и евроинтеграции.

Президент Молдовы поблагодарила граждан страны за участие в голосовании и за поддержку кандидатов, которые выступают за движение республики в сторону Европы. Глава государства также призвала молдаван массово участвовать во втором туре президентских выборов.

«Мы несем ответственность за сохранение нашего европейского видения. Только голосованием мы сможем предотвратить катастрофу, поэтому необходима мобилизация всех», — сказала Санду (цитата по Молдпрес).

На уточняющий вопрос журналистов, обвиняет ли она Россию во вмешательстве в выборы, Санду заявила, что обвиняет «криминальные группировки, которые подкупают избирателей грязными деньгами», передает Nokta.md.

Санду пригласила своего конкурента Александра Стояногло на дебаты перед вторым туром президентских выборов. Тот согласился провести дебаты, «только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе».

«У Молдовы исчерпан лимит на противостояния и внутренние конфликты. Пришло время объединяться и находить общий язык для достижения общих целей», — заявил Стояногло, которого цитирует издание Newsmaker.

Реакция России и Европы

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что голосование в Молдове прошло «в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее ставленников». Это было направлено «на дестабилизацию демократических процессов» в республике, добавил Стано.

Согласно предварительному отчету наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, выборы в Молдове были «хорошо организованы», а участники «свободно проводили предвыборную кампанию».

В то же время наблюдатели отметили, что одновременное проведение президентских выборов и референдума, а также освещение событий в СМИ в пользу действующего президента «не обеспечивали в полной мере равных возможностей». Также было отмечено «злоупотребление административными ресурсами» в ходе кампании.

Глава делегации Европарламента Михаэль Галер («Европейская народная партия») приветствовал результаты референдума по вопросу вступления Молдовы в ЕС. По его словам, молдавский народ «выбрал будущее в ЕС, несмотря на беспрецедентное масштабное, злонамеренное и незаконное вмешательство России». Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Йохан Бюзер заявил о «твердой поддержке международным сообществом демократического пути Молдовы».

В Кремле избирательную кампанию в Молдове назвали несвободной, поскольку оппозиционеры были лишены возможности заниматься агитацией, подвергались преследованию, арестам и допросам, «их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы». Несмотря на это, по словам Пескова, «обращает на себя внимание, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду».

Молдавские власти вели избирательную кампанию «антидемократическими, тоталитарными методами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобная политика оправдывалась необходимостью противодействовать несуществующему “деструктивному влиянию России”», — сказала дипломат.

Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы она назвала бездоказательными, отметив при этом, что вмешательство Запада в электоральный процесс было «неприкрытым». По мнению Захаровой, для Запада и руководства Молдовы результаты голосования «неутешительны».

«Молдаване видят, что на самом деле скрывается за фасадом идеи членства Молдавии в Евросоюзе и понимают истинные намерения Запада в отношении их страны. Его конечная цель — превращение республики в лишенный суверенитета русофобский придаток НАТО, стирание национальной идентичности молдаван, их языка, культуры и истории, насаждение чуждых молдавскому обществу неолиберальных ценностей, полный разрыв связей с Россией», — заявила Захарова.