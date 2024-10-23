Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани дал интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой, а также корреспонденту «Би-би-си» Стивену Розенбергу. RTVI приводит главные заявления белорусского лидера, который 23 октября объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок.

О возможности применения ядерного оружия

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин «никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси». В то же время глава государства заявил, что исключение возможно в том случае, «если хоть один сапог переступит границу» республики.

«Скажу только одно: без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси, оно будет применено. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии — печальная тема. Вы спросили — я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас», — сказал Лукашенко (цитата по БелТа).

Белорусский лидер выразил мнение, что к ядерному конфликту стремится Украина и ее руководство. По словам президента, ему это известно «на 300%».»Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — добавил он.

«Много говорили о ядерном оружии: «Вот, Россия ударит..!» Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация — Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет,» — заявил белорусский лидер.

Об участии войск КНДР в конфликте на Украине

По словам Лукашенко, Минск не фиксировал присутствие военных КНДР в зоне боевых действий на Украине.

«Мы в курсе дела, что происходит на линии фронта. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж слишком серьезно спрятаны там», — заявил он.

Лукашенко выразил мнение, что Путин никогда не пойдет на то, чтобы «кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине».

«И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает, чтобы вести военные действия», — добавил президент.

О «плане победы» Зеленского

«Никакого там плана нет. План — это все болтовня. Россия — империя. Ее никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского. Я ему тысячу раз об этом говорил в начале войны», — заявил Лукашенко.

Он также рассказал о недавних закрытых переговорах с представителями Запада, в ходе которых стороны «четыре часа» обсуждали ситуацию на Украине. По словам Лукашенко, ему удалось убедить собеседников в том, что ответственность за конфликт несет не одна сторона — Россия, а обе. Белорусский президент счел это «колоссальным прогрессом».

Об отношении Путина к СВО

Розенберг задал Лукашенко вопрос о том, сожалеет ли президент России из-за решения начать военную операцию. По словам белорусского лидера, он об этом с Путиным не разговаривал.

«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — сказал глава республики.

О завершении боевых действий на Украине

Скабеева спросила Лукашенко о том, «скоро ли закончится война» и какие перспективы окончания конфликта он видит.

«Скоро, не скоро — это же не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: «Нет, война в этом году не закончится»», — ответил белорусский лидер (цитата по БелТа).

Также он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что конфликт может завершиться в 2025 году. По словам Лукашенко, подобные высказывания «с точки зрения специалистов больше смешны»

«Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя», — заметил Лукашенко.

По его словам, это лишь «хотелки» и желание Зеленского, которые он высказывает публично «от неопытности».

В беседе с Розенбергом Лукашенко подчеркнул, что для завершения конфликта России нужны гарантии безопасности.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы (Запад. — Прим. RTVI) не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — добавил президент.

О президентских выборах в США

Комментируя грядущие выборы президента США, предвыборную кампанию и кандидатов, Лукашенко назвал ситуацию ужасной. По его мнению, это «жуткие, глупые выборы».

«Да дураки все. Я часто говорю: если бы это у нас или в России — ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно! Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что», — сказал белорусский президент (цитата по РИА Новости)

Он также усомнился в том, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сможет быстро завершить конфликт на Украине, о чем он неоднократно заявлял ранее.

«Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: «Я это сделаю!» Я как президент это вообще не представляю. Он что, придет в Россию и скажет? Так его Скабеева за 20 секунд размажет так, что он не поднимется», — отметил Лукашенко.

Об участии Минска в февральских событиях 2022 года

Розенберг спросил Лукашенко, пересекала ли российская армия белорусскую границу при вводе войск на Украину в феврале 2022 года. По словам белорусского президента, это не так.

«У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном с восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского», — рассказал Лукашенко.

Об отношениях Минска с Москвой и Киевом

«Россия — это наш союзник. У нас теснее отношения, чем у англичан и американцев. Украина повела себя по отношению к Беларуси вражески: она раньше, чем англосаксы, ввела против нас санкции. Она запретила полеты наших гражданских самолетов через территорию Украины. Она захватила наши подвижные составы с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузов вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия — наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно. Точно так, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину», — подчеркнул Лукашенко (цитата по БелТа).

По его словам, интересы белорусского народа «абсолютно совпадают с российскими».

«Пока они (интересы — прим. RTVI) будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать», — добавил Лукашенко.

Президент республики заверил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать, в том числе на Украину.

«Это наши люди — украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, что бы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. С немцами у нас были какие отношения — жуткие. <…> Зарубцевали раны нашим сотрудничеством: торгово-экономическим, технологическим и так далее. С Украиной это произойдет еще быстрее, мне кажется», — предположил Лукашенко.

Об отношениях Беларуси и Запада

«Я всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом», — заявил Лукашенко.

Недавние помилования осужденных в Беларуси никак не связаны с попыткой улучшить отношения с западными странами, заверил глава государства. По его словам, «люди были освобождены по гуманитарным соображениям».

О вступлении Беларуси в БРИКС

Розенберг задал Лукашенко вопрос, почему он хочет, чтобы его страна вошла в БРИКС.

«Сразу возникает вопрос: а почему нам не хотеть? Я не стану перечислять достоинства и объемы государств, которые входят в это объединение. Объединение на начальном этапе, а оно уже приблизилось к половине всего: население, территории, производственный потенциал и т.д. А если говорить о стратегии — то, если страны, входящие в БРИКС будут таким путем двигаться, увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения… Они уже превзошли, в том числе и «семерку» (G7 — прим. RTVI), и «двадцатку» (G20 — прим. RTVI) и прочие. И приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока… Это уравновесит нашу планету», — отметил Лукашенко.

По его словам, место Беларуси — «в этом коллективе». Он объяснил это общностью взглядов на мировую повестку дня и схожестью целей. «Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее», — уточнил он.

«Мы — технологичная страна. Мы можем со многими странами в БРИКС поделиться своими технологиями, компетенциями, навыками людей», — добавил белорусский лидер.

О помиловании Марии Колесниковой

Лукашенко заявил Розенбергу, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских оппозиционеров, в том числе от одного из лидеров оппозиционного движения Марии Колесниковой.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», — сказал глава государства.

В то же время Лукашенко возмутился тем, что Розенберг заявил о «миллионах» людей белорусских тюрьмах, но при этом выделил именно Колесникову

«Я категорически против, что вы начинаете личности выделять. Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми, почему они там оказались. Они многие и говорят: «Мы очумели, одурели, нас обманули». Поэтому мы их рассматриваем в целом. Если человек исправился, не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью, мы обязательно этих людей, скорее всего, помилуем. Есть комиссия, она рассмотрит и примет решение», — заявил белорусский президент.

О квадроберах в Беларуси

Скабеева спросила Лукашенко, есть ли в Беларуси квадроберы.