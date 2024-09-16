Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 осужденных по делам экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подписан в преддверии Дня народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября. В числе помилованных шестеро женщин и пенсионеры. Несколько человек имеют инвалидность и хронические заболевания.

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. <…> Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», — говорится в сообщении.

Подробности о помилованных не приводятся. Это как минимум четвертый случай массового помилования осужденных в Беларуси с начала 2024 года. В начале июля Лукашенко сообщал о помиловании участников массовых протестов 2020 года, имеющих онкологические заболевания. В середине августа и начале сентября он помиловал в общей сложности 60 человек, осужденных после протестов.

На свободу вышли люди с серьезными заболеваниями, пенсионеры и родители несовершеннолетних детей. По подсчетам белорусских правозащитников, с начала июля было освобождено 115 человек.

Кроме того, в июле Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции. Кригер был признан виновным в терроризме. После помилования немец участвовал в масштабном обмене заключенными со странами Запада.