Кого обменяла Россия

Издание The Wall Street Journal, сотрудник которого — 32-летний Эван Гершкович — стал непосредственным участником событий, называет процесс обмена заключенными «крупнейшим между Востоком и Западом и самым сложным со времен холодной войны».

Журналиста WSJ Эвана Гершковича суд в России приговорил к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Как пишет издание, Гершкович стал «первым иностранным корреспондентом, обвиненным в шпионаже в России со времен распада Советского Союза». Его задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. Следствие утверждало, что журналист собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода» по заданию ЦРУ. Гершкович обвинения отрицал.

По данным WSJ, Гершковича доставили на российском самолете в аэропорт турецкой Анкары примерно в 18:20 по московскому времени. Главный редактор издания Эмма Такер заявила, что газета уже разработала план, «который обеспечит Гершковичу надлежащую поддержку по возвращении в США».

Помимо Гершковича Россия освободила:

— бывшего морского пехотинца США Пола Уилана,

— журналистку Алсу Курмашеву,

— журналиста и публициста Владимира Кара-Мурзу*,

— оппозиционера Илью Яшина*,

— 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика,

— политолога Дитера Воронина,

— члена петербургского отделения партии «Яблоко» Германа Мойжеса

— сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»** Олег Орлов*,

— соратниц Алексея Навального Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву,

— политика Андрея Пивоварова,

— художницу Александру Скочиленко,

— экс-главу штаба*** Навального Вадима Останина.

Также из белорусской тюрьмы был освобожден гражданин Германии Рико Кригер, который изначально был приговорен к смертной казни, но позже президент Александр Лукашенко его помиловал.

«Соглашение, достигнутое в результате сложной сети закулисных переговоров, стало дипломатической победой президента США Джо Байдена, который давно обещал вернуть домой заключенных американцев и поддержать находящееся в тяжелом положении продемократическое движение России», — говорится в статье NYT.

Как отмечают и NYT, и WSJ одной из центральных фигур для обмена, в которой была заинтересована Москва, стал россиянин Вадим Красиков, отбывавший наказание в немецкой тюрьме за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

По данным WSJ, освобождения Красикова президент России Владимир Путин добивался с 2021 года. В частности, как пишет издание, Путин намекал на возвращение россиянина из немецкой тюрьмы во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале.

Что известно об обменном процессе

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) стала посредником в операции по обмену заключенными. По информации турецких чиновников, в результате обмена в Германию из Турции отправились 13 человек, в США — трое, в Россию — 10, включая двоих детей.

По данным WSJ, американские чиновники, дипломаты и сотрудники ЦРУ продолжительное время вели переговоры с европейскими и ближневосточными странами, в которых также находились осужденные российские граждане, чтобы включить их в масштабный обмен. Представители Белого дома искали кандидатов, которые бы стали частью обмена на заключенных в России граждан США, утверждает издание.

21 июля, примерно за час до публикации заявления о выходе из президентской гонки американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом, пишет газета. Этот звонок стал решающим для осуществления сделки. Словения смогла предоставить в рамках обмена двух граждан России — Артема и Анну Дульцевых, которые были осуждены в стране за шпионаж.

После этого наступила финальная часть сделки. И на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс договорился с турецкими коллегами о деталях логистики.

Как утверждает газета, западные официальные лица, включая Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца, «неделями пытались преодолеть логистические препятствия, связанные с такой крупной сделкой».

По информации WSJ, США на протяжении года пытались договориться с Россией об освобождении Гершковича и Уилана без упоминания Вадима Красикова, однако «высокопоставленные представители российской разведки дали ясно понять, что без него сделки не будет». Для этого требовалось отдельное согласие Берлина, который в итоге сдался и получил «дюжину российских заключенных».

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн лично распорядился воздержаться прокурору от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова. Что в итоге способствовало его включению в сделку.

Также WSJ обращает внимание, что обмен заключенными произошел спустя пять месяцев после смерти оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии в феврале. Он, как сообщало издание и раньше, тоже обсуждался в рамках сделки по обмену.

О том, чтобы обменять Навального на, например, Красикова, Байден и Шольц говорили в начале 2024 года на встрече в Белом доме, пишет газета. Однако после смерти оппозиционера немецкие и американские высокопоставленные лица стали обдумывать новые решения и рассматривать другие кандидатуры для обмена.

Несмотря на масштабность сделки, США из российских тюрем получили еще не всех своих граждан, отмечает CNN. В частности, в обменный процесс не попал гражданин США Марк Фогель, который был учителем в школе при американском посольстве. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что Фогель был «неправомерно задержан» и над его освобождением Вашингтон продолжает работать.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

*** признаны экстремистской организацией, деятельность в России запрещена