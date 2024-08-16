Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных после протестов в республике 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин. Среди них есть люди с серьезными заболеваниями и пенсионеры.

«Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — сообщили в пресс-службе.

Имена помилованных не называются. Контролировать выполнение обязательств с их стороны поручено Министерству внутренних дел.

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