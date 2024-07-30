Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии 30-летнего Рико Кригера, которого в республике признали виновным в терроризме и приговорили к смертной казни. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По версии следствия, осенью 2023 года мужчина устроил о взрыв на железнодорожной станции «Озерище» (расположена на окраине белорусской столицы. — Прим. RTVI), которой пользуются военные. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб составил чуть более $500.

Кригера задержали в ноябре 2023 года. Мужчине вменили шесть статей уголовного кодекса, включая статьи о терроризме, создании «экстремистского формирования» и агентурной деятельности. Следствие пришло к мнению, что взрывчатку на железнодорожных путях Кригер установил по заданию иностранных спецслужб. Кроме того, как сообщал Bild, Кригера обвиняли в том, что он являлся участником воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольческого полка имени Кастуся Калиновского*, который признан в Беларуси экстремистским формированием и запрещен. В самом подразделении отрицают, что Кригер входил в его состав.

В конце июня Минский областной суд вынес Кригеру смертный приговор, который обвиняемый, как утверждалось, не стал обжаловать. О решении белорусского суда стало известно 20 июля. Через несколько дней в МИД Германии заявили, что немецкие дипломаты занимаются судьбой своего гражданина и «активно защищают его интересы перед белорусскими властями».

В пятницу, 26 июля, гостелевидение Беларуси выпустило сюжет под названием «Исповедь немецкого террориста», в котором Кригер заявил, что надеется на помилование со стороны Лукашенко.

На следующий день, 27 июля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в письме к своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, что казнь Кригера приведет к серьезным последствиям в отношениях между Германией и Беларусью, писал Der Spiegel. Вместе с тем немецкий министр призвала к справедливой процедуре обжалования приговора Кригеру и остановке исполнения приговора гражданину Германии.

Во вторник, 30 июля, стало известно, что белорусский лидер провел совещание о дальнейших действиях и мерах наказания в отношении Кригера.

По информации агентства «БелТа», на заседании присутствовали глава белорусского КГБ Иван Тертель, замглавы администрации Ольга Чуприс, курирующая юридические вопросы, следователь по делу Кригера, его адвокат Владимир Горбач, а также журналист Людмила Гладкая.

В ходе встречи Лукашенко отметил, что хотел бы выслушать мнение советников о дальнейшей судьбе осужденного иностранца, несмотря на то, что окончательное решение о помиловании по белорусскому законодательству должен принимать президент.

«Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение. Вы — люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела», — заявил в ходе совещания Лукашенко.

По итогам совещания адвокат Кригера Владимир Горбач в разговоре с «БелТа» отметил, что «рассчитывает на акт гуманизма».

«Все в руках президента Республики Беларусь. Остальное — инсинуации. <…> Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение», — рассказал юрист.

Горбач также заявил, что оценивает состоявшийся разговор как «откровенный».