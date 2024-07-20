Минский областной суд на закрытом слушании приговорил к расстрелу 30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера, признав его виновным в наемничестве, акте терроризма и других преступлениях. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным Bild, Кригер был задержан в ноябре 2023 года и обвинен в том, что являлся участником полка им. Кастуся Калиновского, который признан в Беларуси экстремистским формированием и запрещен. Этот полк воюет на Украине в составе ВСУ, и в самом подразделении отрицают, что Кригер входил в его состав. Оппозиционные белорусские СМИ предполагали, что немец мог иметь отношение к Западному батальону полка.

Полк имени Кастуся Калиновского был создан весной 2022 года из белорусов и граждан Литвы, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях на стороне Украины, и вскоре вошел в состав ВСУ. Численность полка засекречена, но СМИ утверждают, что в его составе служат «сотни людей», некоторые получили награды от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Полк считается самым большим белорусским подразделением украинских войск. На его сайте сообщается о созданном в 2023 году новом подразделении из «иностранных граждан, в основном жителей Евросоюза и США, прошедших службу в профессиональных вооруженных силах и имеющих большой военный опыт».

Белорусские власти не выпускали официальных сообщений о решении суда. МИД Германии подтвердил, что осведомлен о вынесенном Кригеру приговоре, но другие комментарии давать отказался.

«МИД и посольство в Минске оказывают указанному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах», — заявило ведомство журналистам.

В министерстве также подчеркнули, что Германия считает смертную казнь «жестокой и бесчеловечной формой наказания» и выступает за ее отмену во всем мире.

Беларусь остается последней страной Европы, где смертная казнь является высшей мерой наказания. В 1996 год в республике состоялся референдум, в ходе которого более 80% граждан страны проголосовали за сохранение смертных приговоров. Они приводятся в исполнение через расстрел.

Смертной казнью в Беларуси караются убийства представителей других стран или международных организаций «в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве», теракты в отношении иностранного диппредставительства или государственного деятеля и некоторые другие преступления. С марта 2023 года в соответствии с указом белорусского президента Александра Лукашенко смертные приговоры также выносят государственным служащим и военным, признанным виновными в госизмене.

Со своей стороны МИД Беларуси заявил РИА Новости, что его дипломаты по просьбе немецких коллег ведут консультации по поводу возможных вариантов дальнейшего развития ситуации с Кригером.

«В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями обеспечен к этому лицу консульский доступ», — заверили в ведомстве.

Местный оппозиционный портал «Зеркало», который признан в Беларуси экстремистским и заблокирован, утверждает, что Кригеру были предъявлены обвинения в:

«незаконных действиях с огнестрельным оружием»,

«порче транспорта и/или путей сообщения»,

создании экстремистского формировании и/или участии в нем,

агентурной деятельности,

наемничестве,

террористической деятельности.

Из всех перечисленных обвинений к смертному приговору могло привести только одно — в акте терроризма, совершенном организованной группой или «с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека».

По данным портала, приговор был вынесен еще 21 июня, а процесс вел зампред Минского областного суда Олег Лапеко. Белорусская правозащитная организация «Вясна», которая признана в республике экстремистской, сообщила, что не располагает данными о том, обжаловал ли Кригер свой приговор и вступил ли он в силу.

Что известно о приговоренном к казни немце

«Зеркало» пишет, что Кригер окончил среднюю школу в немецкой общине Хоппегартен и частную — в городе Петерсхаген, затем получил специальность автомеханика в Штраусберге и в 2014-2017 годах охранял американское посольство в Берлине. В его резюме указано, что он занимался охраной жилых комплексов морской пехоты, резиденцию посла и визового отдела, получив благодаря этому «ценный опыт в области вооруженных охранных операций».

В 2017-2021 годах Кригер, как указано у него в LinkedIn, трудоустроился в организацию Michael Bethke Seniorenresidenzen GmbH в качестве «помощника сиделки по дому» и работал в Ораниенбурге и Бранденбурге, ухаживая за пожилыми людьми.

С июня 2021 года мужчина стал медбратом службы скорой помощи в Зальцгиттере, потом его повысили до фельдшера. В списке его обязанностей перечислено вождение кареты скорой помощи, проведение диализа и экстренная транспортировка пациентов.

В 2023 году Кригер опубликовал объявление о поиске работы в США с целью получения американской визы или грин-карты. Рассказывая о своем опыте, он писал, что готов «максимально использовать любую возможность» перебраться в Америку.

«В дополнение к моему профессиональному опыту я считаю себя весьма универсальным человеком с сильным стремлением к обучению. У меня широкий спектр талантов и навыков, которые можно применять в различных ролях и отраслях. Я верю в постоянное расширение своих знаний и совершенствование своих способностей для адаптации к новым вызовам», — говорилось в объявлении Кригера.