Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных в связи с протестами, прошедшими в стране после президентских выборов 2020 года. По сообщению президентской пресс-службы, в числе помилованных 23 мужчины и семь женщин.

Решение Лукашенко стало «гуманным жестом»: осужденные получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе, добавили в пресс-службе.

«Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей», — сказано в релизе.

В нем отмечается, что все 30 человек, которых помиловал Лукашенко, «выполнили обязательные условия»: подали соответствующее прошение, а также «признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести законопослушный образ жизни». Контроль за поведением освобожденных обеспечит МВД Беларуси.

Менее месяца назад — 16 августа — Лукашенко уже подписывал указ о помиловании 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Тогда на свободу вышли 14 женщин и 16 мужчин, среди них — люди с серьезными заболеваниями и пенсионеры, сообщала пресс-служба президента.

До этого, 30 июля, Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни по делу о взрыве на железной дороге. Кригер вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключенными, который состоялся 1 августа между Россией, Беларусью и странами Запада.

В начале июля Лукашенко анонсировал освобождение тяжелобольных заключенных, которые, по его словам, «ломали и крушили страну в 2020 году». Президент говорил, что это тяжелобольные люди — «в основном с раковыми заболеваниями». В Кремле после этого говорили, что российское руководство не планирует проводить аналогичную амнистию.