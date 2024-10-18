НАТО воюет с Россией «руками украинских солдат», заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября. По его словам, российская сторона «готова к продолжению борьбы», но не отказывается от переговоров по Украине. В то же время Москва готова проводить диалог только на базе стамбульских соглашений 2022 года. Ключевые заявления российского лидера — в материале RTVI.

О сроках окончания конфликта на Украине

Путин считает «контрпродуктивным» определять сроки завершения боевых действий на Украине. По его словам, современные способы «ведения вооруженной борьбы» быстро меняются в связи с технологическим прогрессом.

«Еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы — это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война — это война математиков», — сказал президент.

Путин заявил, что украинская армия не может самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие, поскольку у ВСУ его «просто нет». Он отметил, что боевые действия ведутся при непосредственном участии специалистов НАТО.

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих людей в интересах третьих государств», — сказал Путин.

При этом российская армия, по оценке главы государства, «становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных».

«А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы», — подчеркнул Путин.

О возможности переговоров Москвы и Киева

Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной. Он объяснил, что вопрос не в том, где их проводить, а в том — что обсуждать.

Российский лидер напомнил, что в 2022 году были достигнуты стамбульские соглашения — соответствующий документ был парафирован главой украинской делегации, который «поставил там свою подпись».

«Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало? Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать этот документ в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, «который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной».

Среди прочего, Путин заявил о необходимости «для начала» отменить декрет президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией.

«Все призывают вести нас переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимание что ли?» — задался вопросом российский лидер.

Путин признал, что боевые действия на Украине являются «раздражителем» в международных делах. «Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его [конфликт] как можно быстрее и мирными средствами», — заверил президент.

Говоря о возможных переговорах по Украине, Путин допустил, что Россия могла бы принять в них участие в случае проведения в Саудовской Аравии. Однако пока повестки для переговорного процесса нет, считает глава государства.

«Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем. Я уверен, что всё, что делает Саудовская Аравия на этом направлении, она делает искренне. У меня здесь нет никаких сомнений. И поэтому, если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — порассуждал Путин.

О «размене территорий»

По словам Путина, Россия не пойдет на временное перемирие с Украиной.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Москва также не намерена рассматривать вопрос о «размене территорий». По словам Путина, новые регионы, которые вошли в состав России в 2022 году, являются неотъемлемой частью страны.

«Я не понимаю, когда вы говорите о «размене территорий», потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская народная республика, Донецкая, Запорожская область и Херсонская», — сказал президент.

О создании ядерного оружия на Украине

Заявления и публикации о возможном создании на Украине ядерного оружия Путин назвал «очередной провокацией». Российский лидер заявил, что еще до начала вооруженного конфликта Киев «мягко» говорил о том, что у него должно быть ядерное оружие. Путин усомнился в том, что сегодняшняя Украина способна на его создание.

«Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул глава государства.

Москва в состоянии выявить любые попытки создания Киевом ядерного оружия, поэтому разработать его тайно у Украины не получится, добавил Путин.