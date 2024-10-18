Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 («Большая двадцатка»), который состоится в ноябре в Бразилии. По словам главы государства, его приезд может помешать работе форума. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС, трансляцию которого вела «Комсомольская правда».

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой [да Силвой] прекрасные дружеские отношения. Что же я, специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить МУС (Международный уголовный суд. — Прим. RTVI), разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу “Двадцатки”. Зачем? Мы же взрослые люди», — сказал Путин.

Президент пообещал, что в России смогут найти представителя, который «достойно представит интересы нашей страны в Бразилии» на высоком уровне.

Говоря об отношении к ордеру МУС, Путин сказал, что этот суд «не имеет универсального значения».

«Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают. Китай не признает, Турция. То, что такая независимая организация существует — может быть, это и неплохо. Но нужно, чтобы она приняла универсальный характер», — порассуждал президент.

Решения, подобные тем, что выносит МУС, «очень легко обходятся», отметил Путин.

«Просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и всё. И юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. У нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения. Надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и всё, и дело с концом», — пояснил глава государства.

По словам Путина, руководство МУС «заткнулось» после претензий со стороны США из-за своих решений по Ближнему Востоку.

«Теперь по поводу независимости. Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем, что Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули. “Цык!” — и он заткнулся. И где это все?» — спросил президент.

Из-за отсутствия универсального характера постановлений и несамостоятельности МУС уважение к этому суду находится «на низком профиле», подчеркнул Путин.

«Самое главное — мы понимаем, что, в принципе, “Двадцатка” — это хороший форум. Он полезный, в целом. Если его, конечно, не политизировать. Если дальше не будут политизировать. Там попытки предпринимаются разного рода», — добавил он.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил бразильским властям просьбу об аресте Путина в случае его визита на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

В сентябре президент России посетил Монголию, которая является одной стран, следующих юрисдикции МУС. После завершения визита Министерство иностранных дел Украины объявило демарш главе департамента Европы и Африки монгольского внешнеполитического ведомства Ганхуурай Баттунгалаг.

Украинский МИД также требовал арестовать российского президента от Туркменистана, в преддверии его визита в страну, который состоялся 11 октября. Тогда Киев призвал международное сообщество воздержаться от мероприятий с участием российского лидера. Туркменистан не подписывал основополагающий документ МУС — Римский статут.