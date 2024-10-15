Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но страна обязательно будет представлена. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном участии Путина в конференции.

В июле во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил всех лидеров организации на климатическую конференцию ООН COP29 в Баку. Мероприятие начнется 11 ноября 2024 года.

В климатической конференции ООН COP29 в Баку примут участие более 80 тыс. гостей, в том числе президенты и главы правительств свыше 50 стран. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и ЕС). Вопрос о месте проведения COP29 обсуждался две недели. Bloomberg писал, что в рамках ротации конференцию должна была принять одна из стран Восточной Европы. Несколько стран предложили Болгарию, но против заявки члена ЕС проголосовала Россия. Позднее было согласовано проведение COP29 в Азербайджане.

Накануне генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России, если он приедет на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Два источника Reuters в бразильском правительстве рассказали, что Путину было отправлено стандартное приглашение на участие в саммите «Большой двадцатки». По словам собеседников, российский лидер пока не подтверждал, что планирует присутствовать на мероприятии.

Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан МУС в марте 2023 года. Суд заподозрил президента России в «незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из [взятых под контроль] территорий Украины в Российскую Федерацию» в период военного конфликта. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным.

В сентябре Путин посетил Монголию, которая также с 2002 года следует юрисдикции МУС. Перед поездкой украинские власти призвали Улан-Батор арестовать президента России. В то же время Bloomberg cо ссылкой на источники писал, что российскому лидеру гарантировали неприкосновенность на монгольской территории.