Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре. Об этом пишет Reuters.

В интервью агентству украинский генпрокурор заявил, что получил информацию о том, что российский президент может посетить саммит, а Бразилия как страна, находящаяся под юрисдикцией Международного уголовного суда (МУС), должна исполнить ордер, выданный на арест главы государства. По словам Костина, «важно, чтобы международное сообщество объединилось и привлекло Путина к ответственности».

«В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что власти Бразилии как государства-участника Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать. Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства», — заявил генпрокурор Украины.

Два источника Reuters в бразильском правительстве рассказали агентству, что президенту России было отправлено стандартное приглашение на участие в саммите «Большой двадцатки». По словам собеседников, Путин пока не подтверждал, что планирует присутствовать на мероприятии.

В Москве заявили, что российский президент еще не принял решение о поездке на саммит в Бразилию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Кремль проинформирует об этом, «когда решение будет принято».

Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан МУС в марте 2023 года. Суд заподозрил президента России в «незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из [взятых под контроль] территорий Украины в Российскую Федерацию» в период военного конфликта. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным. Бразилия ратифицировала Римский статут — основополагающий документ МУС — в 2000 году. Страны, присоединившиеся к этому договору, обязаны выполнять решения Международного уголовного суда, в том числе производить арест тех, на кого выдан ордер. Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС. Также Римский статут не ратифицировали США, Китай, Индия, Иран и другие страны. Украина ратифицировала его в августе 2024 года.

Бразильский президент Лула да Силва осенью 2023 года заявил, что пока он занимает пост главы государства, Путин может «спокойно посещать» территорию его страны. Он публично пообещал, что несмотря на обязательства его страны перед МУС, российского лидера в Бразилии не арестуют. Позже бразильский президент уточнил, что решение о возможном аресте главы государства будет принимать суд, а не правительство.

В апреле Бразилия выступила за введение иммунитета для глав государств, которые не участвуют в Римском статуте, писал Reuters.

Украина добивается ареста Путина

В сентябре Путин посетил с официальным визитом Монголию, которая также с 2002 года следует юрисдикции МУС. Перед поездкой Киев призвал Улан-Батор арестовать президента России. В то же время Bloomberg cо ссылкой на источники писал, что российскому лидеру гарантировали неприкосновенность на монгольской территории.

После окончания визита Путина в Монголию МИД Украины объявил демарш главе департамента Европы и Африки монгольского МИДа Ганхуурай Баттунгалаг. «К монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страны-подписанта Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сказано в сообщении ведомства.

В свою очередь власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России по ордеру МУС энергетической зависимостью и политикой нейтралитета. Представитель монгольского правительства отметил, что страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

10 октября МИД Украины опубликовал призыв арестовать Путина к властям Туркменистана, не подписавшего Римский статут. На следующий день российский президент прибыл в эту страну с официальным визитом.

«Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина», — призвало украинское внешнеполитическое ведомство.

Летом 2023 года российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая также ратифицировала Римский статут. Тогда Путин выступил на форуме по видеосвязи.