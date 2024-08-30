В преддверии официального визита в Монголию президент России Владимир Путин получил гарантии, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки.

«Нет никакого риска, что Путина арестуют. Перед любыми поездками за границу, заранее достигаются соглашения по целому спектру вопросов в ходе переговоров, и принимающая сторона дает 100% гарантий, что ни Путина, ни любого другого участника делегации не будут задерживать», — приводит Bloomberg слова политолога Сергея Маркова.

Издание отмечает, что решение властей Монголии не включать финансирование российского газопровода «Сила Сибири-2» в новый пятилетний экономический план вызвало сомнения в том, что Пекин заинтересован в этом проекте.

Несмотря на это, Монголия воспользовалась своей растущей ролью посредника, чтобы способствовать торговле между Россией и Китаем на фоне риска санкций США, которые грозят китайским фирмам, ведущим с Россией дела напрямую, пояснил Марков.

«Путин едет в Монголию, защищенный китайскими гарантиями безопасности. Монголия не пойдет против Китая, даже вопреки тому, что она не хочет вступать в противостояние с США», — приводит издание слова Станислава Белковского*.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет беспокойств, связанных с визитом президента в страну, ратифицировавшую Римский статут, пишет «Интерфакс».

«Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — заявил он.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, вела ли российская сторона переговоры с монгольским руководством «по поводу ордера, который выдал МУС».

«Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились», — ответил пресс-секретарь президента.

Досудебная палата Международного уголовного суда, чью юрисдикцию не признает Россия, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в 2023 году из-за наличия «подозрений в незаконном вывозе детей с Украины». По словам Пескова, в Кремле рассматривают такую постановку вопроса как неприемлемую.

Юрисдикция МУС распространяется на страны, ратифицировавшие Римский статут — документ, регулирующий работу суда. Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002 году.

В августе 2023 года президенту России пришлось отказаться от поездки на саммит государств-участников БРИКС, поскольку мероприятие проходило в ЮАР, ратифицировавшей Римский статут. Для того, чтобы избежать «политических выпадов», направленных на срыв международного мероприятия, Путин решил принять участие в мероприятии по видеосвязи.

* внесен Минюстом в список иностранных агентов