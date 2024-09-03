Президент России Владимир Путин 2 сентября прилетел в Монголию для участия в переговорах и торжествах в честь 85-летия победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол. Российскому лидеру устроили торжественный прием. При этом Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина. Подробности о визите — в материале RTVI.

В аэропорту Улан-Батора Путина встречал почетный караул. Утром 3 сентября российский президент прибыл на переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. На площади Сухэ-Батора в столице республики российского лидера приветствовали почетный караул и конная гвардия в мундирах, стилизованных под средневековые. Девочка в национальном костюме подарила ему букет цветов.

Хурэлсух принял Путина в специальной юрте, расположенной внутри государственного дворца. Она украшена полудрагоценными камнями, золотом, серебром и деревянной резьбой, передает Sputnik.

Перед началом переговоров президент России оставил запись в книге почетных гостей. Он назвал Монголию «давними друзьями и добрыми соседями», поздравил с 85-летием победы на реке Халхин-Гол, пожелал пожелал «мира, стабильности, процветания и благополучия».

Российско-монгольские переговоры посвящены перспективам развития отношений между странами и всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Путин встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Программа визита Путина в Монголию также включает возложение венка к памятнику маршалу Георгию Жукову, посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова и торжественный прием.

В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минтранса Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин, представитель администрации президента. Также в Улан-Батор приехали главы Росатома и Роснефти Алексей Лихачев и Игорь Сечин, глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Переговоры начались с беседы лидеров двух стран в узком составе и продолжились в расширенном формате. Хурэлсух отметил, что нынешний визит Путина в страну имеет «важное значение», поскольку обеспечит развитие стратегического всеобъемлющего партнерства и торгово-экономического сотрудничества.

Путин в свою очередь заявил, что отношения с Монголией входит в число приоритетов российской внешней политики в Азии и «выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

Президент России пригласил монгольского лидера посетить саммит БРИКС в Казани в октябре и торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

«В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны», — отметил Путин.

Стороны подписали несколько документов: соглашения о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии, об обеспечении Монголии авиатопливом, о противодействии чуме, меморандум о сотрудничестве по сохранению озера Байкал, передает РИА Новости.

Монголия отказалась арестовать Путина по ордеру МУС

Российский президент впервые с марта 2023 года посещает страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина из-за подозрений «в незаконном вывозе детей с Украины». Формально власти Монголии могли арестовать его в соответствии с требованием МУС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет переживаний, связанных с визитом президента в Монголию. По его словам, «все аспекты визита тщательно готовились». Bloomberg писало со ссылкой на источники, что президенту России гарантировали неприкосновенность в Монголии.

В Евросоюзе заявили, что страну могут исключить из списка стран-участниц Римского статута, если она не выполнит обязательства арестовать Путина. Украинский МИД назвал действия Монголии «тяжелым ударом по международному уголовному суду и международной системе уголовного права». В ведомстве заявили, что будут «работать с партнерами» над тем, чтобы решение монгольских властей «имело последствия».

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя претензии ЕС.

Он добавил, что на месте судей и прокуроров МУС «больше всего боялся» бы попыток арестовать Путина по ордеру, поскольку «в таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говенной бумажки».