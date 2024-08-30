Если власти Монголии не предпримут мер, необходимых для задержания президента России Владимира Путина в ходе его официального визита в страну, их могут исключить из списка стран-участниц Римского статута, заявил официальный представитель Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла в комментарии «Би-би-си».

Он напомнил о том, что в соответствии с девятой частью договора, который подписала и ратифицировала Монголия, она несет обязательства по исполнению предписаний Международного уголовного суда. Вместе с тем, он напомнил, что это не обязательно может означать арест.

«В случае не-содействия, судьи МУС могут принять соответствующее решение и сообщить об этом Совету стран-участниц; После этого Совет сможет принять меры, которые сочтет необходимыми», — добавил эль-Абдалла.

Издание также отметило, что в соответствии с положениями документа, в некоторых случаях государства могут быть освобождения от этого обязательства, если в случае ареста они нарушат договорные обязательства или дипломатический иммунитет.

Министерство иностранных дел Украины также «выразило надежду» на то, что власти Монголии «осознают тот факт», что в соответствии с Римским статутом они признают юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России.

«Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — говорится в тексте заявления.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Путин получил гарантии безопасности в ходе подготовки к поездке в Монголию.

Издание отметило, что власти Монголии пользуются своей растущей роль посредника в торговых отношениях между Россией и Китаем, несмотря на недовольство со стороны Китая, вызванное решением не включать финансирование строительства газопровода «Сила Сибири-2» в монгольский пятилетний экономический план.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти не испытывают озабоченности в связи с возможностью ареста Владимира Путина в ходе его официального визита в Монголию.

«Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — заявил он.

Песков также подтвердил, что Россия обсуждала с Монголией ордер МУС и отметил, что «все аспекты визита тщательно готовились».

Ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан досудебной палатой Международного уголовного суда, чью юрисдикцию не признает Россия, в 2023 году из-за наличия «подозрений в незаконном вывозе детей с Украины». Пескова заявил, что в Кремле рассматривают такую постановку вопроса как неприемлемую.

Юрисдикции МУС подчиняются страны, которые ратифицировали Римский статут — документ, которые определяет механизмы работы суда. Руководство Монголии подписало Римский статут в 2000 году, а ратифицировало его в 2002 году.

В августе 2023 года Владимир Путин отказался от поездки на саммит стран-участниц БРИКС, так как в качестве принимающей стороны выступала ЮАР, которая ратифицировала Римский статут. Для того, чтобы избежать «политических выпадов», направленных на срыв международного мероприятия, Путин решил принять участие в мероприятии по видеосвязи.