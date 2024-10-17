Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что альтернативой членства Украины в НАТО может быть только наличие у Киева ядерного оружия. Об этой беседе украинский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, передает «Громадське».

«Я ему [Трампу] сказал: „У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов”», — пересказал диалог Зеленский.

Он напомнил, что в 1994 году Киев подписал Будапештский меморандум и отказался от ядерного оружия, передав Москве порядка 1,9 тыс. боеголовок, оставшихся после распада СССР. Остальные стороны соглашения — Россия, США и Великобритания — обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, не применяя силу против ее территориальной целостности и политической независимости, а также не осуществляя экономическое принуждение в отношении страны.

Зеленский обвинил Россию в том, что она нарушила Будапештский меморандум.

«Как можно верить в этот документ? И как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета?» — задался вопросами глава государства.

«Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина, — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что сегодня Украина выбирает путь вступления в НАТО, а не ядерного оружия. «Я считаю, что меня услышал в этом случае Дональд Трамп. Он сказал: “У вас справедливые аргументы”», — добавил Зеленский.

Считается, что после распада СССР на территории Украины оказался третий по мощности в мире ядерный арсенал. 5 декабря 1994 года тогдашние президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор подписали в Будапеште меморандум. По этому соглашению Украина, в частности, признала за собой неядерный статус. В апреле 2023 года Клинтон заявил, что жалеет о своей роли в заключении Будапештского меморандума. По его словам, украинцы не хотели отказываться от ядерного оружия, поскольку считали его единственной защитой «от экспансионистской России». Клинтон предположил, что Россия не начала бы боевые действия на Украине, если бы Киев обладал средствами ядерного сдерживания.

Владимир Зеленский встретился с кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис в конце сентябре. Разговор с республиканцем, который состоялся 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке, украинский лидер описал как «очень продуктивный и детальный». Это была их первая личная встреча за пять лет — она продлилась почти час.

Трамп во время встречи с Зеленским заявил, что боевые действия на Украине необходимо завершить. По его словам, он сможет найти «хорошее» решение, которое положит конец конфликту.

Перед встречей с Зеленским Трамп в разговоре с журналистами отметил, что у него «очень хорошие отношения» с обеими сторонами конфликта, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Именно это, по мнению республиканца, будет способствовать быстрому прекращению украинского конфликта, если его изберут следующим президентом США, сообщал телеканал CNN.