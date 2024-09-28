Президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы» обоим кандидатам в президенты США — Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский отметил, что он провел в США неделю «важных» и «необходимых» переговоров. В частности, представил «план победы» кандидатам в президенты США. 26 сентября украинский лидер встретился с представительницей демократической партии — Камалой Харрис. По словам Зеленского, у них состоялся «долгий разговор».

Зеленский 27 сентября почти час беседовал с республиканцем Дональдом Трампом. Украинский лидер описал их встречу как «очень продуктивную и детальную».

«Мы каждый пункт объяснили, теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтоб заполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины — это более быстрый мир. Все ключевое для Украины — на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги в отношении российских активов. Мы по всем темам успели поработать», — подчеркнул Зеленский.

Среди прочего, Зеленский поблагодарил действующего президента США Джо Байдена за «стремление реализовать именно это путь, чтобы Украина выиграла», и решение выделить Киеву военную помощь в размере почти $8 млрд. «Это поддержит наших военных и весь наш народ», — отметил украинский лидер.

Зеленский упомянул и встречи в конгрессе.

«Полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам <…> за разговоры, за советы, за вопросы, которые действительно помогут достичь результатов», — заявил он.

Президент Украины добавил, что «войну необходимо заканчивать, заканчивать справедливо».

«План победы» Зеленского

Зеленский заявил о подготовке «плана победы» в конце августа. По его словам, он состоит из четырех направлений, одним из которых является вторжение ВСУ в Курскую область. Речь в плане также идет о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», «принуждении» России к окончанию боевых действий дипломатическим путем и экономических шагах.

В интервью CNN украинский президент уточнил, что в плане есть и пятый пункт, который понадобится Киеву после завершения военных действий, но деталей не привел.

О полной готовности плана Зеленский заявил 18 сентября. Тогда же украинский лидер добавил, что теперь нужна «решимость реализовать».

Содержание плана победы не раскрывается. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в него входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине, «аудит санкций» против России, а также возможность Украины самостоятельно выбирать свою роль в мировой политике и вступать в любые альянсы.

Источник Le Monde утверждает, что документ направлен на то, чтобы усилить позиции Киева после достижения мира. Собеседник Kyodo заявляет, что в него войдет подробный список «жизненно важных» для Украины военных ресурсов и запрос на разрешение атаковать российскую территорию ракетами большой дальности. Также «план победы» предусматривает запрос на скорейшее членство Украины в НАТО и укрепление отношений со странами глобального Юга, говорит источник агентства.

Источник «РБК-Украина» убежден, что цель «плана победы» — «заставить Россию вести содержательные переговоры на «саммите мира»».