Итоговую декларацию мирной конференции по Украине в Швейцарии поддержали 80 участвовавших в форуме стран из 91, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным агентства, в числе не подписавших документ оказались Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Также среди поддержавших документ государств нет Таиланда, Мексики, Армении, ЮАР, Словакии, представителей ООН и Ватикана, пишет украинское издание «Страна».

Всего в конференции участвовала 91 страна. Декларацию, в частности, поддержали США, страны Евросоюза, Турция, Грузия, Аргентина, Сербия, Венгрия и другие государства.

Незадолго до этого канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита заявил, что формулировки в коммюнике по итогам встречи могут не получить единодушной поддержки.

«На мой взгляд, коммюнике подпишут не все, потому что это <…> вопрос конкретного выбора слов, но даже те, кто не подпишет его, ясно дали понять, что их позиция одинакова — война должна закончиться», — сказал австрийский канцлер.

Он добавил, что, чем больше союзников скажут, что «так больше продолжаться не может», тем сильнее будет «моральное давление на Россию».

Нехаммер также отметил, что участники встречи высказали пожелание провести еще одну подобную конференцию, однако пока рано говорить о том, в каком формате может пройти саммит и будет ли на нем присутствовать Россия, пишет Reuters. По словам канцлера, может состояться еще один промежуточный саммит без участия Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что текст итогового коммюнике «сбалансирован» — в нем были учтены все «принципиальные позиции, на которых настаивала Украина». Он добавил, что Киев понимает, что приедет время, когда нужно будет разговаривать с Москвой.

«Но наша позиция предельно ясна: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас», — цитирует слова главы украинского ведомства Reuters.

Итоговая декларация пока не опубликована. По данным Reuters, что в проекте документа содержатся запрет на атаку на торговые суда в портах и на пути следования, требования о переходе Запорожской АЭС под контроль Украины и об обмене пленными по формуле «все на всех». Также в документе, по данным агентства, говорится, что на Украину «должны быть возвращены» перемещенные дети и «другие гражданские, которые были незаконно задержаны».

Мирный саммит по Украине проходит на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня. Россия не получила приглашение на мероприятие, но участники конференции отмечают, что без Москвы мирный процесс «немыслим». Ранее Bloomberg писал, что саммит по Украине может открыть двери для будущих переговоров с Россией.