По итогам мирного саммита в Швейцарии по российско-украинскому конфликту планируется принять совместное коммюнике, текст проекта публикует агентство Reuters. Как указано в документе, мировые лидеры собрались на конференции для того, чтобы активизировать диалог на высоком уровне «на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины».

Мероприятие, которое проходит 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, было построено на базе предыдущих дискуссий, основанных на «формуле мира» Зеленского и других мирных предложениях, соответствующих международному праву, указано в коммюнике.

Предполагается, что страны выразят приверженность к «воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства», а также «принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ».

Согласно проекту коммюнике, страны-участницы мирного саммита выразят общее видение по нескольким вопросам:

Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую АЭС (ЗАЭС), должны работать «безопасно и надежно под полным суверенным контролем» Украины и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, в коммюнике подчеркивается, что любые угрозы применения ядерного оружия или его использование в контексте нынешнего российско-украинского конфликта недопустимы.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы. В феврале 2022 года российская армия взяла ее территорию под контроль. С сентября того же года на станции присутствуют специалисты МАГАТЭ. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность. Оператором ЗАЭС стал «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют «решающее значение», поскольку глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров, говорится в документе. В связи с этим нападение на торговые суда в портах и на пути следования «неприемлемы». Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием — украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны, указано в коммюнике.

Все военнопленные должны быть освобождены путем «полного обмена». На Украину «должны быть возвращены» перемещенные дети и «другие гражданские, которые были незаконно задержаны».

В конце мая Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «75 на 75». С каждой стороны на родину вернулись по 75 военнослужащих. Освобожденных российских военных на самолетах доставили в Москву для лечения и реабилитации, сообщало российское Минобороны. Обмен был проведен при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). До этого Минобороны России отчитывалось об обмене пленными 8 февраля. Тогда он проходил по формуле «100 на 100» и также при участии ОАЭ в качестве посредника. За несколько дней до этого Москва и Киев обменялись пленными по формуле «195 на 195».

«Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон», — говорится в документе.

Свое участие в мирном саммите подтвердили около 90 стран и международных организаций. Россия на мероприятие приглашена не была. При этом в первый день конференции участники двухдневной встречи отметили, что без Москвы мирный процесс «немыслим». В частности премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что необходимо выстроить консенсус с привлечением всех участников, включая Россию, «чтобы Украина получила тот мир, которого заслуживает».