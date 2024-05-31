Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «75 на 75». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале. Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом прошел в начале февраля.
С каждой стороны на родину вернулись по 75 военнослужащих. Освобожденных российских военных на самолетах доставили в Москву для лечения и реабилитации, говорится в сообщении.
Обмен был проведен при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией.
«Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле», — говорится в сообщении главы государства в его телеграм-канале.
О предыдущем обмене пленными Минобороны России отчиталось 8 февраля. В сообщении военного ведомства указывалось, что обмен прошел по формуле «100 на 100» и участии ОАЭ в качестве посредника. За несколько дней до этого Москва и Киев обменялись пленными по формуле «195 на 195».
31 мая Россия и Украина сообщили об очередном обмене телами военных. В результате переговоров на родину вернули 45 тел российских военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. В свою очередь на Украину вернули тела 212 погибших военных, заявили в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными.
В среду, 29 мая, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными между российской и украинской стороной был несколько месяцев приостановлен «из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования». За несколько дней до этого омбудсмен призвала Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена.
«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.
22 мая список 500 украинских военнопленных опубликовала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, из них Украина отобрала «38 ценных», остальных забирать не хочет. Москалькова говорила, что список пленных был направлен ее украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу «с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов».