Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «75 на 75». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале. Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом прошел в начале февраля.

С каждой стороны на родину вернулись по 75 военнослужащих. Освобожденных российских военных на самолетах доставили в Москву для лечения и реабилитации, говорится в сообщении.

Обмен был проведен при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией.

«Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле», — говорится в сообщении главы государства в его телеграм-канале.

О предыдущем обмене пленными Минобороны России отчиталось 8 февраля. В сообщении военного ведомства указывалось, что обмен прошел по формуле «100 на 100» и участии ОАЭ в качестве посредника. За несколько дней до этого Москва и Киев обменялись пленными по формуле «195 на 195».

31 мая Россия и Украина сообщили об очередном обмене телами военных. В результате переговоров на родину вернули 45 тел российских военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. В свою очередь на Украину вернули тела 212 погибших военных, заявили в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными.

В среду, 29 мая, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными между российской и украинской стороной был несколько месяцев приостановлен «из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования». За несколько дней до этого омбудсмен призвала Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена.

«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.