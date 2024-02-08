Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными военнослужащими по формуле «100 на 100». Об этом сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что всех освобожденных российских военных доставят военно-транспортными самолетами в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в в министерстве.

Там также добавили, что посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Украинская сторона об обмене не сообщала.

Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 31 января — он происходил по формуле «195 на 195» спустя неделю после катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

«31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», — говорилось в телеграм-канале Минобороны России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек — «военных и гражданских». В результате обмена на Украину вернулись военные, которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, бойцы ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Нацполиции, уточнил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.