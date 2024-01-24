В Белгородской области днем 24 января упал военный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что на борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых везли в регион для обмена. Все находившиеся на борту погибли. В украинских СМИ появилась информация, что самолет сбили ВСУ, позже сообщения были отредактированы. Что известно о крушении — в материале RTVI.

В 11:48 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о «происшествии» в Корочанском районе региона, пообещав поделиться подробностями позже. Незадолго до этого глава региона предупредил о ракетной опасности, в 11:43 он написал об ее отмене.

В Минобороны России сообщили, что Ил-76 выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Обмен пленными должен был состояться во второй половине дня 24 января в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, сообщили в российском военном ведомстве.

В 11:15 «киевским режимом совершен террористический акт», в результате которого самолет был сбит, заявили в Минобороны России. Все находившиеся на борту погибли. По утверждению ведомства, ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве.

Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», самолет упал «сразу после взлета с аэродрома», перед этим экипаж якобы успел сообщить о «существенном повреждении». Местные жители рассказали каналу, что перед крушением в воздухе было «два мощных взрыва», потом через некоторое время был слышен звук падения.

Самолет упал в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района, рассказал ТАСС настоятель сельского храма Димитрия Солунского отец Георгий. По его словам, разрушений на земле нет.

Что говорят российские власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не комментирует информацию о крушении самолета под Белгородом. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — объяснил он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил на пленарном заседании, что самолет «был сбит тремя ракетами», выпущенными из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ― либо Patriot, либо IRIS-T. Парламентарий добавил, что следом за разбившимся самолетом летел второй Ил-76, который вез еще около 80 военнопленных. Его успели развернуть, уточнил Картаполов.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене и было проинформировано о том, каким образом военнопленных будут доставлять», — указал он.

По словам Картаполова, операторы ЗРК «не могут перепутать воздушную цель». После инцидента «пока об обмене, видимо, речи идти не может», предположил он в разговоре с Shot. Картаполов отметил, что украинских пленных регулярно перевозят российскими самолетами, потому что это «быстрее и проще», чем использование наземного транспорта.

Сенатор, военный летчик и экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что самолет был сбит — это «ясно, видно и понятно». «Плюс ко всему экипаж успел доложить: было внешнее воздействие», — добавил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил «разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы». Он также поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета, чтобы «депутаты наконец‑то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предложил начать процедуру признания Украины государством-террористом.

«Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус», ― заявил он (цитата по РИА Новости).

Что говорят на Украине

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — цитирует его «РБК-Украина».

Он не подтвердил и не опроверг данные о том, что на борту Ил-76 были украинские пленные, отметив, что информация проверяется.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что комментарии об инциденте появятся «чуть позже», поскольку «нужно время, чтобы уточнить все данные».

Издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» писали со ссылкой на источники в ВСУ, что российский самолет сбили ВСУ. В публикации «Украинской правды» также говорилось, что борт якобы перевозил ракеты ЗРК С-300. Позже упоминания о причастности ВСУ к крушению судна исчезли из публикаций.

Источник «Интерфакса-Украина», близкий к украинскому Минобороны, заявил, что Ил-76 был сбит на взлете. Кем именно он был сбит и были ли на борту украинские пленные, не уточняется. Издание «Суспильне» сообщило, что в Минобороны Украины не могут подтвердить, что самолет сбили ВСУ, поскольку «еще выясняют информацию».

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины не подтвердил и не опроверг то, что на борту Ил-76 были украинские военные, пишет «Страна.ua». В штабе отметили, что собирают и анализируют информацию, и призвали дождаться официальных данных.