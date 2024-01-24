Еще один самолет с 80 пленными на борту, следовавший за разбившимся в Белгородской области Ил-76, развернули после катастрофы. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава думского комитета по обороне, передает корреспондент RTVI.

Картаполов обвинил в произошедшем власти Украины, которые, по его словам, совершили «очередное кровавое преступление». По его данным, Ил-76 был сбит тремя ракетами ЗРК — «либо Patriot, либо IRIS-T».

«Специалисты разберутся, когда изучат место падения. Какая степень цинизма! Уничтожать собственных граждан, по которым уже договорились. С этим «людьми», их назвать людьми уже нельзя, никаких переговоров с ними быть не может», — подчеркнул Картаполов.

Парламентарий добавил, что следом за разбившимся самолетом летел второй Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных. Его успели развернуть, уточнил Картаполов.

«Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене и было проинформировано о том, каким образом военнопленных будут доставлять», — указал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания сообщил, что после крушения Ил-76 парламентарии подготовят обращение к США и бундестагу Германии, «чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют». Также он предложил выяснить, «какие ракеты и пусковые установки были использованы».

Крушение Ил-76

Как ранее сообщило Минобороны России, 24 января в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 ВКС России с 65 украинскими военнопленными, которых везли на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте крушения — в Корочанском районе — работают следователи и спасатели.

Причину катастрофы в Минобороны не уточнили. В Белгородскую область вылетела комиссия ВКС России для выяснения причин произошедшего.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в Минобороны сообщила, что Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины, а на борту судна якобы находились ракеты С-300. Позже издание отредактировало новость, из нее пропали слова о «работе» украинских военных.

Позже в Минобороны Украины заявили, что не могут подтвердить информацию о причастности ВСУ к инциденту с Ил-76, поскольку «еще выясняют информацию», сообщает украинское издание «Суспильне»