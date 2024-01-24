В Корочанском районе Белгородской области упал военный самолет Ил-76, сообщает «112», а также источник RT в экстренных службах. Губернатор региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, написал о «происшествии», не уточнив, о чем идет речь.
«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — говорится в сообщении Гладкова в телеграм-канале.
Ранее губернатор писал о том, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, и рекомендовал жителям направиться в убежища. В 11:43 режим ракетной опасности был отменен.
«112» пишет, что на борту разбившегося Ил-76, предварительно, было 63 человека. По данным источника телеграм-канала, все находившиеся на борту погибли.
Baza отмечает, что самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Также телеграм-канал публикует предполагаемый момент его падения.
Официально информация о падении самолета пока подтверждена не была.
Ил-76 — российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г. В. Новожилова. Он предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Такой самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 т на расстояние 3600—4200 км с крейсерской скоростью 770—800 км/ч.