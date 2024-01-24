В Корочанском районе Белгородской области упал военный самолет Ил-76, сообщает «112», а также источник RT в экстренных службах. Губернатор региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, написал о «происшествии», не уточнив, о чем идет речь.

«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — говорится в сообщении Гладкова в телеграм-канале.

Ранее губернатор писал о том, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, и рекомендовал жителям направиться в убежища. В 11:43 режим ракетной опасности был отменен.

«112» пишет, что на борту разбившегося Ил-76, предварительно, было 63 человека. По данным источника телеграм-канала, все находившиеся на борту погибли.

Baza отмечает, что самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Также телеграм-канал публикует предполагаемый момент его падения.

Официально информация о падении самолета пока подтверждена не была.