На борту военного самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны. По данным ведомства, их везли в Белгородскую область для обмена.

Как сообщило министерство, крушение произошло около 11:00 мск, всего на борту находились 74 человека — помимо пленных, среди них были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На место падения Ил-76 выехала комиссия Воздушно-космических сил, которая «установит причины катастрофы», отметили в Минобороны.

Пресс-секретарь президента России заявил, что пока не комментирует информацию о крушении самолета под Белгородом. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать», — объяснил он.

Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе. Деталей он не уточнил, однако заявил, что срочно «выехал в район», где уже работают сотрудники МЧС и следователи.

О том, что Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, писали ранее телеграм-каналы и СМИ, в частности «112» и RT. Близкий к МЧС собеседник РБК говорил, что катастрофа произошла в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку. Телеграм-канал Baza опубликовал предполагаемый момент падения.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник утверждает, что Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины. По словам собеседника издания, самолет якобы перевозил боеприпасы для комплекса с-300. О том, что российский самолет Ил-76 был сбит силами ВСУ, также публиковала «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. Однако позже издание отредактировало новость — их нее пропали слова о «работе» украинских военных.

Издание «Суспильне» сообщило, что в Минобороны Украины не могут подтвердить информацию о том, что Ил-76 был уничтожен силами ВСУ, поскольку в ведомстве «еще выясняют информацию».