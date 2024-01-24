Минобороны России подтвердило гибель экипажа и всех пассажиров самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области, и назвало произошедшее терактом. Заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершал рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород. В 11:15 «киевским режимом совершен террористический акт», в результате которого судно было сбито, говорится в заявлении Минобороны.

На борту находились 65 украинских военных для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шестеро членов экипажа. Все они погибли, заявили в Минобороны.

«Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», ― заявили в ведомстве.

По утверждению Минобороны, украинское руководство «прекрасно знало», что 24 января украинских военных «по сложившейся практике» будут перевозить для обмена на аэродром Белгорода военно-транспортным самолетом. «По достигнутой ранее договоренности» обмен должен был состоятся во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

По версии российского министерства, украинская сторона сбила самолет, «преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».

Ил-76 потерпел крушение утром 24 января вблизи села Яблоново Корочанского района Белгородской области. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вслед за разбившимся самолетом летел второй Ил-76, который вез еще около 80 военнопленных. По утверждению депутата, его успели развернуть.