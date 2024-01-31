Россия и Украина 31 января обменялись пленными по формуле 195 на 195. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

В результате переговоров «с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», говорится в сообщении ведомства. Украинской стороне переданы 195 военнопленных ВСУ.

Российских военных доставят военно-транспортными самолетами в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в ведомстве. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале о возвращении на родину 207 человек. В результате обмена на Украину вернулись военные, которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, бойцы ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Нацполиции, уточнил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российская журналистка Анастасия Кашеварова называет произошедший обмен самым крупным.

Катастрофа Ил-76

Обмен пленными между Россией и Украиной произошел спустя неделю после катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области. 24 января судно, выполнявшее рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород, упало в Корочанском районе. По данным Минобороны России, на борту находились 74 человека — 65 пленных украинских военных, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Бойцов ВСУ планировалось обменять во второй половине дня 24 января в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. В Минобороны России заявили, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся преступлением, совершенным или «по неосторожности», или «специально». Он отметил, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ знали, что российская сторона перевозит военнослужащих. Удар по самолету был нанесен американскими или французскими системами с территорий, подконтрольных Киеву, добавил Путин.

Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По словам источника РИА Новости, предварительная экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что он был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства.