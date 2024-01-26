Удар по российскому самолету Ил-76, на котором были украинские военнопленные, нанесли либо американскими, либо французскими системами с территорий, подконтрольных Киеву. Об этом заявил в пятницу, 26 января, президент России Владимир Путин.

По его словам, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Вооруженные силы страны знали о том, что российская сторона везет военнослужащих — 65 человек.

«Всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но, очевидно, что это они сделали», — сказал Путин на встрече со студентами — участниками военных действий (видеозапись приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин).

Глава государства привел два аргумента:

Во-первых, «были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут»; поражение самолета произошло спустя 2-3 минуты, «отреагировать было практически невозможно»;

Во-вторых, «это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем», поскольку самолет был поражен системами ПВО, а не армейскими средствами; «наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы “свой-чужой”, и, сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы».

«Да и средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их [ВСУ] плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — заключил российский президент.

По его словам, произошедшее в любом случае «преступление», совершенное или «по неосторожности», или «специально». «Я попрошу Следственный комитет, чтобы по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления, чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», — сказал Путин.