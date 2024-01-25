На месте крушения перевозившего украинских пленных военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены оба черных ящика, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

По словам источника, прибор регистрации параметров полета и речевой самописец были размещены в хвостовой части самолета. Оба прибора находятся в хорошем техническом состоянии, уточнил собеседник агентства.

Черные ящики будут доставлены в Москву, где их расшифровкой займется специальная лаборатория Министерства обороны, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Он уточнил, что перевозка бортовых самописцев запланирована на пятницу, 26 января.

«По предварительным данным, состояние обоих бортовых самописцев позволяет их расшифровать. Они будут доставлены спецрейсом в пятницу в специальную лабораторию Минобороны, где и будет проходить их расшифровка», — пояснил представитель экстренных служб.

Между тем Служба безопасности Украины объявила о начале уголовного расследования по факту падения российского самолета, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на СБУ. Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины — о «нарушении законов и обычаев войны». «В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета», — говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет против проведения международного расследования авиакатастрофы, если оно будет сосредоточено на версии о «преступных действиях киевского режима».

Крушение Ил-76

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области 24 января. В Минобороны России сообщили, что на борту находились 74 человека — 65 пленных украинских военных, трое сопровождающих российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Пленных бойцов ВСУ должны были обменять на КПП «Колотиловка» на российско-украинской границе. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что украинская сторона была заранее уведомлена о доставке пленных для обмена. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что вслед за сбитым Ил-76 летел еще один российский военно-транспортный самолет с 80 украинскими пленными на борту, но его развернули сразу же после катастрофы.

По утверждению Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Российское ведомство назвало случившееся терактом.

Крушение Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области. Что известно

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания об этом были удалены.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска контролируют воздушное пространство и продолжат принимать меры «для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении». Крушение Ил-76 и украинские пленные на его борту в заявлении не упоминались.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета, чтобы зарубежные «депутаты наконец‑то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».