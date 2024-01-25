Власти Оренбургской области назвали имена членов экипажа Ил-76, который, как сообщило Минобороны, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. О том, что самолетом управляли летчики оренбургского военно-транспортного полка, накануне заявил глава региона Денис Паслер.

В телеграм-канале аппарата правительства Оренбургской области перечислены погибшие в результате крушения члены экипажа: КВС Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

Накануне, 24 января, глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что командир экипажа разбившегося Ил-76 Станислав Беззубкин родился в Тамбове.

Сегодня, 25 января, крушение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона поддержит международное расследование инцидента с Ил-76, если его основной версией станут «преступные действия киевского режима».

«Их убила собственная армия». Военкоры и Z-каналы — о катастрофе Ил-76

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об обещании президента Украины Владимира Зеленского требовать международного расследования гибели Ил-76.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

О том, зачем был сбит Ил-76, пресс-секретарь Владимира Путина предложил спрашивать офис Зеленского. По его словам, обмен пленными производится «в полной тишине», и удар по самолету с ними является «совершенно чудовищным актом». «Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса, вам никто не скажет», — подытожил Песков.

По последним данным, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика военно-транспортного самолета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в местных экстренных службах.

Крушение военного самолета Ил-76 под Белгородом. Фото дня

Ранее стало известно, что после гибели российского военного борта с пленными бойцами ВСУ Зеленский отменил запланированную поездку по Украине и запретил назначать на 25 января встречи с ним для поздравлений с днем рождения (сегодня ему исполняется 46 лет).

Крушение Ил-76

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области 24 января. В Минобороны России сообщили, что на борту находились 74 человека — 65 пленных украинских военных, трое сопровождающих российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Пленных бойцов ВСУ должны были обменять на КПП «Колотиловка» на российско-украинской границе. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что украинская сторона была заранее уведомлена о доставке пленных для обмена. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что вслед за сбитым Ил-76 летел еще один российский военно-транспортный самолет с 80 украинскими пленными на борту, но его развернули сразу же после катастрофы.

По утверждению Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Российское ведомство назвало случившееся терактом.

Крушение Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области. Что известно

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания об этом были удалены.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска контролируют воздушное пространство и продолжат принимать меры «для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении». Крушение Ил-76 и украинские пленные на его борту в заявлении не упоминались.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета, чтобы зарубежные «депутаты наконец‑то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».