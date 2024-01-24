В Белгородской области 24 января разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли на обмен. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным Минобороны, Ил-76 был сбит двумя ракетами ЗРК, запущенными ВСУ из Харьковской области. Как отреагировали на катастрофу военкоры и Z-каналы — в материале RTVI.

Военкор Юрий Котенок:

Если информация про поражение борта с земли подтвердится, то можно представить, что чувствовали украинские пленные в последние секунды своей жизни, когда поняли, что только что их убила собственная армия.

Обмен достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной. Всего обменять должны были 192 человека.

То, что будущие обмены военнопленными под угрозой срыва, как сказал Картаполов, — это неоспоримый факт. В первую очередь потому, что в этом заинтересована украинская сторона, которая неоднократно саботировала обмены.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный:

Противник безусловно намеренно сбил наш военно-транспортный самолет с украинскими военнопленными. Чтобы подтащить систему ПВО американского производства к точке откуда это технически возможно — нужно провести затейливую операцию. <…> Единственная причина для подобных действий — активное противостояние группировок западных кураторов киевского режима, которая безусловно отражается и на подконтрольных главарях. В рамках матча Зеленский — Залужный.

Засадные действия расчетов ПВО противник устраивает не впервые, но впервые цель этих действий не военная, а внутриполитическая.

Провоенный блогер Анастасия Кашеварова:

Сбив российский самолет Ил-76 над Белгородской областью, власти Украины совершили военное преступление не только в отношении России, но и в отношении своей собственной страны. Ключевой момент, что в этом самолете должна была находиться официальная переговорная группа от Министерства обороны РФ. <…>

Данное военное преступление стоит расценивать не только как целенаправленное убийство военнослужащих России и Украины, но и как покушение на жизнь российских официальных лиц — представителей переговорной группы МО РФ депутата Госдумы Шамсаила Саралиева и генерала Сергея Егорова.

130 км. Предварительно, с такого расстояния был сбит самолет с украинскими пленными на борту. Очередное подтверждение того, что если украинским нацистам оставить хоть пядь земли, они будут наносить прямой военный ущерб нашей стране.

Ну а про создание «буферной зоны» вблизи российских регионов уже столько копий сломано, что и повторять неохота.

Если причина катастрофы действительно вражеское ПВО (ПРО) то вопрос стоит в его ликвидации.

Военкор Семен Пегов (телеграм-канал WarGonzo):

Крушение самолета с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, это еще одна яркая иллюстрация того, что для киевских властей не существует такого понятия как «свои». <…> Удивительно, как мало времени потребовалось, чтобы убить в них все человеческое не только по отношению к нам, но и к самим себе.

Украинцам давно пора понять, что они сами рано или поздно могут оказаться либо в самолете, либо жать на кнопку, запускающую ракету в самолет. Что из этого хуже — пусть каждый решает сам.

Если это (предполагаемый пуск зенитной ракеты по Ил-76. — RTVI) действительно так, то сбитие силами противника самолета ВТА РФ над территорией Белгородской области является показательным контролем воздушного пространства приграничного к фронту российского региона. Это, мягко говоря, очень плохие новости.

Военкор Роман Сапоньков:

Версию со сбитием Ил-76 я все же не считаю абсолютно верной. На взлете с такого расстояния расстояния поразить сложно, плюс борт падает целый, без следов пожара и разрушения.

Телеграм-канал Zergulio военного блогера Сергея Колясникова:

Минобороны Украины сначала заявило, что сбитый Ил-76 это «их работа». Теперь заявили, что «выясняют информацию». Сейчас сменят испорченные шаровары и выдадут новую версию. До обвинения России в том, что мы сбили собственный самолет 3..2..1..

В том, что Украина сбила самолет со своими пленными, ничего удивительного. По колонии в Еленовке, где содержались их пленные, они также били. И в том, как Зеленский <…> обвинял Россию в обстрелах Донецка и Белгорода — тоже ничего удивительного.

Военкор РИА Новости Александр Харченко (канал «Свидетели Байрактара»):

Наблюдаю радостные вопли и пляски украинских пропагандистов на костях своих побратимов. Это какой-то сатанинский шабаш. Думаю, что психиатры должны изобрести специальный термин для такого помешательства.

Ситуация с Ил-76 станет жирным черным пятном на репутации Зеленского, которого уже почти все западные СМИ хают. Как так, вы за демократические европейские ценности и вдруг убиваете своих же граждан?

Интересно, а семьи погибших военнопленных зададут некоторые вопросы Зеленскому? Или им расскажут про «без вести пропали и не можем их найти» и они успокоятся?

У меня только один вопрос, а как быть с нашими мужиками которые ждали обмена, и которых должны были поменять на этих самых хохлов? Теперь новые списки будут формировать?

Конечно же, нет никакой радости в том, что погибли пилоты и сопровождавшие пленных лица, а вдоль нашей границы продолжают действовать ЗРК противника, которые таким образом могут подловить уже и другой борт в будущем.

Это не первый раз, когда украинское командование убивает или пытается убить своих же военнопленных. <…> Это не поддается пониманию.

Если эту засаду реально сделали ВСУ, то это вообще вне комментариев и не поддается логике.

У меня нет сомнений, что сбитие самолета с пленными ВСУшниками — это специальная операция противника. Пока неясно, какими мотивами руководствовались те, кто это воплотил в жизнь. Но то, что систему ПВО «Патриот» притащили в Харьков ради того, чтобы сбить наш самолет с ВСУшниками на борту, говорит о том, что это неспроста.