Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все находившиеся на борту разбившегося военного самолета Ил-76 погибли. По данным Минобороны, в самолете было 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

О причинах крушения Ил-76 пока не сообщается. Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов обвинил в произошедшем власти Украины, которые, по его словам, совершили «очередное кровавое преступление». Депутат подчеркнул, что «никаких переговоров с этими “людьми” быть не может».

Российский МИД также обвинил в катастрофе Киев. Произошедшее в ведомстве назвали «актом безумного варварства». Среди прочего, в министерстве поставили под вопрос возможность любых договоренностей с Украиной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания сообщил, что после крушения Ил-76 парламентарии подготовят обращение к США и бундестагу Германии, «чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют». Также он предложил выяснить, «какие ракеты и пусковые установки были использованы».

Крушение Ил-76

По данным Минобороны, крушение Ил-76 произошло около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщений ведомства, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе.

Близкий к МЧС собеседник РБК говорил, что катастрофа произошла в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку. Телеграм-канал Baza опубликовал предполагаемый момент падения.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник утверждает, что Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины. По словам собеседника издания, самолет якобы перевозил боеприпасы для комплекса с-300.

О том, что российский самолет Ил-76 был сбит силами ВСУ, также публиковала «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинском Минобороны. Однако позже издание отредактировало новость — их нее пропали слова о «работе» украинских военных.

Позже издание «Суспильне» сообщило, что в Минобороны Украины не могут подтвердить информацию о причастности ВСУ к инциденту с Ил-76, поскольку «еще выясняют информацию».