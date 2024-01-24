Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют воздушное пространство и продолжат принимать меры «для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении». Об этом заявил Генштаб ВСУ на фоне крушения российского самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области.

В заявлении Генштаба напрямую не упоминается крушение Ил-76 и не говорится о судьбе украинских пленных, которые, по данным Минобороны России, находились на борту.

Согласно релизу, ВСУ зафиксировали «интенсивность обстрелов» на харьковском направлении, что «напрямую связано с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода».

«Для уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

В ведомстве заявили, что ВСУ будут «и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении».

Крушение Ил-76 с украинскими пленными

Самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород, упал в Белгородской области ранее 24 января. В Минобороны России сообщили, что на борту были 74 человека: 65 украинских военных, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. По утверждению Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Российское ведомство назвало случившееся терактом.

Украинские власти не подтверждали и не опровергали информацию о том, что на борту Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной, но он «пока не происходит». Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания о причастности ВСУ к катастрофе исчезли из публикаций.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета, чтобы зарубежные «депутаты наконец‑то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».