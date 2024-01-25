Президент Украины Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения самолета Ил-76 в Белгородской области внес изменения в запланированные мероприятия. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе президента и областных военных администрациях.

«Глава государства отменил региональную поездку в центральные области», — говорится в сообщении.

Также Зеленский запретил назначать на четверг встречи для поздравлений со своим днем рождения. 25 января президенту Украины исполняется 46 лет.

В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы с военно-транспортным самолетом Ил-76. Он также заслушал доклады главы Минобороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы СБУ Василия Малюка и других. Зеленский отметил, что военная разведка «занимается выяснением судьбы всех пленных», а СБУ расследует обстоятельства.

Крушение Ил-76

Днем 24 января в Белгородской области упал самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород. В Минобороны России сообщили, что на борту были 74 человека: 65 украинских военнослужащих, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. По данным Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Российское ведомство назвало случившееся терактом.

Украинские власти не подтверждали и не опровергали информацию о том, что на борту Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной, но он «пока не происходит». Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания о причастности ВСУ к катастрофе исчезли из публикаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с крушением самолета, чтобы зарубежные «депутаты наконец‑то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».

Позже Генштаб ВСУ заявил, что ВСУ контролируют воздушное пространство и продолжат принимать меры «для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении».