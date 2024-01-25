Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после крушения 24 января военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, по предварительным данным, воздушное судно поразила зенитная ракета, запущенная с территории Украины.

Российский Ил-76 потерпел крушение в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и сотрудники военной полиции. Все они погибли.

«Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении ведомства.

Для расследования дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты, рассказали в СКР. На месте крушения обнаружены бортовые самописцы, которые уже отправили на расшифровку. Также назначены экспертизы по фрагментам фюзеляжа и вещественным доказательствам.

Первоначальные результаты расследования, в том числе и предварительные данные осмотра места происшествия, позволили следствию сделать вывод, что причиной крушения стала запущенная с территории Украины зенитная ракета. Теперь следователи пытаются установить личности бойцов из числа ВСУ, причастных к атаке на Ил-76.

В СКР добавили, что осмотр места происшествия продолжается. Также правоохранительные органы допрашивают возможных свидетелей и очевидцев случившегося.

Минобороны России 24 января подтвердило гибель всех пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород. Украинских военнопленных перевозили для обмена. В ведомстве назвали происшествие террористическим актом, совершенным «киевским режимом».

По версии военного министерства, украинская сторона сбила самолет, «преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных».

Украинские власти не подтверждали и не опровергали информацию о том, что на борту Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания о причастности ВСУ к катастрофе исчезли из публикаций. Генштаб ВСУ выпустил заявление о том, что украинские войска контролируют воздушное пространство и продолжат принимать меры «для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении».

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в запланированные мероприятия и отменил региональную поездку в центральные области.