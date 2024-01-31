Экспертиза поражающих элементов в обшивке самолета Ил-76 предварительно подтвердила, что он был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — отметил собеседник агентства. Другие детали он уточнять не стал.

24 января самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области. Минобороны России сообщило, что на борту находилось 74 человека — 65 пленных украинских военных, летевших на обмен с Украиной, а также трое сопровождавших лиц и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте, СБУ — по статье о «нарушении законов и обычаев войны».

В Минобороны России пояснили, что Ил-76 сбили двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет сбили ВСУ, но позже упоминания об этом были удалены.

После крушения борта президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в запланированные мероприятия и отменил региональную поездку в центральные области.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по российскому самолету «намеренно или по ошибке» нанесли либо американскими, либо французскими системами с территорий, подконтрольных Киеву. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Ил-76 сбили ракетами Patriot или IRIS-T.