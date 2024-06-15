В Швейцарии стартовал саммит мира по Украине — он проходит 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. По словам украинского президента Владимира Зеленского, конференция может стать первым шагом «к справедливому завершению» российской военной операции на Украине. Свое участие в мероприятии подтвердили около 90 стран и международных организаций. Какие заявления в первый день саммита сделали мировые лидеры — в материале RTVI.

Президент Украины Владимир Зеленский (цитата по украинскому изданию «Факты»)

Что может принести этот саммит? Во-первых, доказать, что возвращение безопасности возможно. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал. <…> Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира, и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН будет основой для нас.

А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет представлен представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны.

Президент Швейцарии Виола Амхерд

Цель саммита в Швейцарии — начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс по мере его продвижения. Мирный процесс без России немыслим. <…> Мы можем приблизиться к достижению такого понимания слово за словом, предложение за предложением, шаг за шагом.

Канцлер Германии Олаф Шольц (цитата по «РБК-Украина»)

Это правда, что мира в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывайте, еще пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершит войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска.

Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру, просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд

Любой заслуживающий доверия процесс также требует участия России. Мы надеемся, что этот саммит отражает данные цели.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

Если допустить аннексию, на этом все не остановится. Нам надо выстроить консенсус с привлечением всех участников, включая Россию, чтобы Украина получила тот мир, которого заслуживает.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Очень важным является то, чтобы мы могли обеспечить результативность саммита благодаря присутствию второй стороны — России — в этом зале. Очень важным является то, чтобы разработать целостную инклюзивную стратегию, которая предусматривает дипломатические шаги.

Вице-президент США Камилла Харрис

Вчера Путин внес предложение, однако следует сказать правду, он не призывает к ведению переговоров. Он призывает к тому, чтобы сдаться. <…> Давайте все сообща примем на себя обязательства, чтобы невинные дети, которые были вывезены в Россию, могли вернуться к себе домой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (цитата по УНИАН)

Замораживание конфликта сегодня не является решением. <…> Это рецепт для будущих агрессивных войн. <…> Вместо этого участники саммита должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины. Это также должно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президенты Молдовы Майя Санду (цитата по телеграм-каналу «Мы — Украина»)

Нельзя верить в то, что при условии «отказа от территорий», будет обеспечен длительный мир. Молдова и в дальнейшем будет прилагать усилия для восстановления мира с территориальной целостностью и суверенитетом.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович (цитата по телеграм-каналу «Мы — Украина»)

Настоящий мир должен включать немедленное прекращение огня, серьезное международное привлечение, опирающееся на предыдущий опыт. Мы поддерживаем план мира президента Зеленского.

Премьер Эстонии Кая Каллас

Предложения Путина о мире не основываются на уставе ООН. Нужно соблюсти территориальную целостность Украины. Россия игнорирует этот фактор. <…> Некоторые надеются, что если Украина отдаст часть своей территории России — это приведет к миру. Но это не так! Это лишь продлит войну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

До того как были оккупированы территории Украины, были оккупированы территории Грузии. Так что моя страна полностью разделяет ту боль, которую пережил украинский народ. <…> Происходит милитаризация Черного моря, где Россия хочет поставить дополнительные морские базы. То же самое они делали в регионе Абхазии. Мы обеспокоены ядерной безопасностью, мы не хотим иметь повторения того ужаса, который произошел на Чернобыльской ядерной электростанции. Война на Украине должна прекратиться.

Председатель Евросовета Шарль Мишель

Мы не должны возвращаться в темное прошлое, мы должны бороться за экономическую безопасность, за все виды безопасности. И мы не должны руководствоваться законом сильнейшего.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Поскольку сегодня это Украина, а завтра это может быть Восточная Азия, сегодня я подписал двусторонний документ с президентом Зеленским, в котором говорится, что поддержка Украины будет продолжаться. <…> Я сейчас вижу представителей 100 стран и международных организаций, и мы говорим про мир для Украины, мы объединены тут одной целью. Мы все надеемся, что на Украине как можно быстрее настанет мир. Этот мир должен быть справедливым и длительным.

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Мы должны решать международные конфликты мирным способом. Мы никогда не должны использовать силу. Катар пытался поддерживать каналы диалога в этом конфликте. И наши украинские друзья попросили нас, и мы провели встречу в нашей стране. <…> Россия приняла эту инициативу — 44 ребенка были возвращены в семьи и мы продолжаем работу в этом направлении. Также у нас есть программа здоровья. Мы обеспечили поддержку для этих семей и детей.

С самого начала этого конфликта Катар поддерживал международные усилия, чтобы смягчить гуманитарные последствия и защитить мирное население. Также мы поддерживали инициативы с безопасностью и гуманитарной помощью. Я надеюсь, эта встреча будет иметь результаты в ближайшие дни. И мы и дальше будем прикладывать усилия для достижения диалога.

Президент Аргентины Хавьер Милей

От имени аргентинского народа я хочу выразить поддержку народу Украины и президенту Зеленскому. Мы осуждаем любое насилие, даже между отдельными людьми. Война никогда не может быть решением проблем и не может быть легитимным инструментом. <…> Я могу ненавидеть своего соседа, но если он не будет покупать мои продукты, я обанкрочусь.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Украинский народ не просил этой битвы. Но в защите своей державы их честь и самопожертвование действительно впечатляет. Это парадокс, что за те вещи, которые мотивируют жить, люди готовы умереть: за семью, за будущее. И мы понимаем это.

У Путина нет заинтересованности в справедливом мире. Он запустил скоординированную дипломатичную компанию против этого саммита, и просил государства воздерживаться от участия в нем. И мы должны спросить: почему Россия чувствует угрозу из-за саммита, который обсуждает такие принципы, как территориальная целостность, продовольственная и ядерная безопасность? Вместо этого представитель россии в ООН недавно сказал, что единственная тема встречи относительно Украины — это «капитуляция режима в Киеве». Этого никогда не произойдет!

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

К сожалению, нет каких-либо сигналов со стороны Путина, что он стремится к миру. Эта война могла бы остановиться в любой момент, если бы Россия остановила агрессивные действия против Украины и восстановила территориальную целостность Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Никто в этом зале не воюет с Россией, но все хотят прочного мира, другими словами, мира, который уважает международные правила и восстанавливает суверенитет Украины.