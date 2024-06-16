Президент Украины Владимир Зеленский «не тот человек», с которым можно зафиксировать письменные договоренности по урегулированию конфликта, поскольку «де-юре эта фиксация будет не легитимная». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Несмотря на то, что Кремль не готов заключать письменные договоренности с Зеленским, российский лидер Владимир Путин «ничего не отвергает», в том числе возможность переговоров, отметил Песков. По его словам, в них должны участвовать легитимные органы власти.

«Там [на Украине] есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны», — сказал Песков.

По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронте «отчетливо нам демонстрирует», что ситуация на земле для украинцев и дальше «будет ухудшаться». Представитель Кремля выразил уверенность, что мирное предложение, которое Путин выдвинул 14 июня, будет «очень внимательно рассматриваться».

«Даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, в <…> киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше», — считает Песков.

Он подчеркнул, что предложение российского президента по урегулированию конфликта «не ультиматум», а «именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».

14 июня президент России Владимир Путин пообещал прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры «в ту же минуту», как Киев откажется от вступления в НАТО и объявит о полном выводе своих войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский назвал заявление российского лидера «ультимативным» и заявил, что оно ничем не отличается от прошлых. Кроме того, он добавил, что Путин «не остановится». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк охарактеризовал предложение Путина как «полный обман».