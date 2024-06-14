Президент России Владимир Путин 14 июня озвучил условия для прекращения огня на Украине и начала переговоров по урегулированию конфликта. Это вывод украинских войск со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления НАТО. Как это предложение восприняли российские политики и военные блогеры — в подборке RTVI.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш президент, формулируя базу для возможных переговоров. Пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска.

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Что касается роли МИДа ― ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации. И мы будем ожидать, что реакция последует. У меня нет сомнений, что страны мирового большинства все это понимают.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

После сегодняшнего выступления главы российского государства становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира — отсутствие воли и ответственности западных элит. При их наличии путь к миру на Украине будет открыт.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

На стартующем завтра в Швейцарии «саммите мира Зеленского» будет гораздо сложнее говорить «это Путин не хочет переговоров» после того, как Путин только что сказал «вот наши минимальные условия и тут же стартуем».

На предложения России ни Запад, ни Киев не согласятся, просто потому что не ради мира все это затевалось, а значит, все продолжит идти как шло, но только теперь у России будут развязаны руки для самых решительных действий. И Одесса и Харьков снова станут русскими.

Писатель Захар Прилепин

Владимир Владимирович подает сигналы: мы не претендуем на всю Украину. Но те области, куда зашли (кроме Харьковской) нам нужны целиком. Проблема в том, что им [Киеву — прим. RTVI] плевать. Они не то что Херсон, они ни одной луганской деревни отдавать не собираются.

Поэтому торги, рано или поздно, станут другими. Такими: Украина и Прибалтика, либо только Украина. <…> Вот такие торги они понимают. И еще — наши военные базы во Вьетнаме, на Кубе и в Венесуэле. И по всей Африке.

Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук

Здесь важно понимать, что ни киевский режим, ни их спонсоры на такие условия сейчас не пойдут. <…> Что же до озвучивания конкретных условий мира, в случае ухудшения положения ВСУ их ведь можно и расширять, распространяя на другие области т.н. Украины. В полном соответствии с риторикой «мы договороспособны, но вы свой шанс упустили и с прежних позиций говорить не можете».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Эти заявления звучат неслучайно практически накануне саммита в Швейцарии. Очевидно, что в нынешней ситуации это предложение будет отвергнуто Киевом и его кураторами. <…> Обратная сторона отказывается от любых контактов, показывая себя недоговороспособной. Именно поэтому президент России и обращается к реальным хозяевам незалежной. Сегодня это может казаться наивным и экзотичным. Но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали вам более мягкий вариант.

Разумеется, Запад откажет Украине в праве на завершение войны. Но мы предлагали.

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad)

Заранее закладывается основа для претензий на другие регионы бывшей Украины, в случае отказа от этих условий [прекращения огня] с перекладыванием ответственности за это на Запад и Украину. Точно так же, как Херсон и Запорожье появились в требованиях России после отказа от Стамбула, хотя и не содержались в первоначальных целях СВО. Каждое следующее предложение будет не лучше, а хуже для Украины.

Думаем не нужно пояснять, что в таком виде данное мирное предложение Украине попросту нереализуемо в текущих условиях — противник не пойдет на добровольную сдачу находящихся у него под контролем регионов, а тем более их столиц, а также фактическую организацию себе на будущее дамоклова меча в лице присутствия российских войск на правом берегу Днепра.

Согласиться на данные условия украинские власти может вынудить только военный разгром или длительное отсутствие военно-экономической помощи со стороны Запада.

Военный волонтер Роман Алехин

Участникам «мирного саммита» [в Швейцарии] теперь не выйти победителями из него, Путин их поставил в условия политического цугцванга. <…> Умно и интересно. Что касается, в принципе, реальности переговоров, то для них нет никаких оснований, с точки зрения науки о войне. Ну вообще нет — ни с одной, ни с другой стороны.