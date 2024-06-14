Президент России Владимир Путин назвал условия для полного прекращения огня на Украине и начала переговоров. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

«Эти условия очень простые: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. <…> Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов о вступлении в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что войска должны быть выведены со всей территории четырех указанных регионов «в пределах их административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину». Россия гарантирует «безопасный и беспрепятственный отвод украинских частей и соединений», добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что речь идет не о временном перемирии, приостановке боевых действий или заморозке конфликта, а о его «окончательном завершении».

«Повторю, наша принципиальная позиция в следующем — нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация», ― заявил президент.

Если Запад и Киев откажутся от этого «конкретного реального мирного предложения», это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», отметил Путин.

«Очевидно, реалии на земле на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими», — заключил он.

Президент России в последние месяцы неоднократно говорил о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. В мае Путин отметил, что возвращение к переговорам возможно исходя из договоренностей, достигнутых весной 2022 года в Стамбуле, а также исходя «из сегодняшних реалий, которые сложились на земле».