Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин после встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске. Видеозапись пресс-конференции опубликована в официальном телеграм-канале Кремля.

“Мы в Беларуси эти переговоры начали в свое время. Потом перенесли, причем — по просьбе украинской стороны, в Турцию, в Стамбул. Вышли на договоренности, вышли на проект соглашения. И более того — выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал”, — сказал российский лидер.

Однако, по его словам, после приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину Киев попросту «выбросил» эти договоренности.

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются — но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», — сказал Путин.

Ранее он заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского истекает, поэтому не считает «праздным» вопрос о том, с кем можно будет вести переговоры для соблюдения юридических норм при подписании документа.

Сегодня на сайте Reuters вышла статья, в которой несколько близких к Кремлю источники заявили о якобы готовности Путина остановить боевые действия на Украине, если стороны останутся на контролируемых ими сейчас территориях. Еще одним условием они назвали наличие отклика со стороны Запада и самого Киева. По оценке собеседников агентства, президент России готов продолжать военную операцию «столько, сколько необходимо», но считает нынешнюю ситуацию на фронте подходящей для завершения боев. Один из источников сказал, что Путин якобы считает уже достигнутые российскими войсками результаты достаточными для того, чтобы россияне восприняли их как победу.