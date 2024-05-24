Россия отдает себе отчет в том, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины закончилась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.

Путин повторил, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный <…>. Конечно, мы себе отдаем отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась», ― сказал Путин.

Он выразил мнение, что одна из целей проведения саммита по Украине в Швейцарии в середине июня заключается в том, чтобы западное сообщество «подтвердило легитимность действующего или уже не действующего» главы Украины.

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