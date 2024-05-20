Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. В этот день в 2019 году он вступил в должность главы государства.

Выборы президента должны были состояться 31 марта, однако в стране действует военное положение. Конституция Украины прямо не запрещает проводить в таких условиях выборы главы государства, но запрет содержится в законе о правовом режиме военного положения.

Военное положение на Украине было введено в конце февраля 2022 года с началом российской военной операции и продлевается каждые три месяца. Последний раз это произошло 9 мая, когда Зеленский подписал соответствующий законопроект Верховной Рады. Таким образом, военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.

В октябре 2023 года Зеленский заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24, что не намерен идти на второй срок, если президентские выборы пройдут после окончания боевых действий.

В начале ноября Зеленский выразил мнение, что в период, когда Украина находится в состоянии конфликта, выборы в стране будут «не ко времени».

Позже в том же месяце руководители всех фракций Верховной Рады подписали декларацию против проведения выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.

В начале 2024 года Зеленский говорил, что провел бы выборы «завтра», если бы мог, но для этого нужно «изменить обстоятельства и закон». По его мнению, провести выборы в условиях боевых действий так, чтобы они были легитимными и признаны миром, очень трудно.

Что о легитимности Зеленского говорили на Украине и в России

Зеленский будет исполнять обязанности до вступления в должность нового президента Украины, заявил в феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, сославшись на 108-ю статью Конституции страны. Сам Зеленский назвал «нарративом» России разговоры о своей легитимности после 20 мая.

«Плохая идея. Я к этому отношусь как к предательской позиции», — заявил он.

За десять дней до истечения полномочий Зеленского министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью Украинской службе «Би-би-си», что президент не потеряет свою легитимность после 20 мая. Глава Минюста повторил тезис спикера Верховной Рады о том, что полномочия действующего главы государства продолжаются до избрания следующего.

Оппозиция на Украине считает, что представители власти должны были обратиться за разъяснениями в Конституционный суд, однако такого запроса от парламента или президента не поступало.

Президент России Владимир Путин отметил, что дать оценку легитимности Зеленского должен Конституционный суд и «вообще вся политическая система» Украины. В Основном законе страны «есть всякие варианты», указал российский лидер.

Он подчеркнул, что для России легитимность Зеленского, «конечно, имеет значение» в свете возможного подписания документов.

«Потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», — пояснил Путин.

В начале мая МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск. Российские политики и политологи расценили это как знак того, что в Москве Зеленского не считают легитимным главой, а это делает переговоры с ним невозможными.